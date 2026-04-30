Khởi tố vụ án giết mổ, tiêu thụ heo nhiễm dịch tả châu Phi

Các đối tượng được xác định đã sử dụng động vật mắc bệnh, dịch bệnh để giết mổ, chế biến, đưa ra thị trường tiêu thụ, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Ngày 30-4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng Nguyễn Văn Chiến, Lê Văn Trung và Nguyễn Khắc Nguyên tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, ngày 31-3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Hoằng Lộc kiểm tra cơ sở giết mổ heo tại thôn 3, xã Hoằng Lộc do Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1984, trú thôn 5, xã Hoằng Lộc) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 con heo đã được giết mổ với tổng trọng lượng 384,5kg và 8 con heo sống đang nuôi nhốt trong chuồng có dấu hiệu mắc bệnh.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Văn Chiến khai nhận, mặc dù phát hiện heo có biểu hiện bệnh (bỏ ăn, di chuyển chậm chạp) nhưng vẫn chỉ đạo giết mổ toàn bộ để bán ra thị trường. Không dừng lại ở đó, Chiến còn tiếp tục mua thêm 8 con heo bệnh với giá rẻ nhằm mục đích giết mổ, cung cấp thực phẩm cho người tiêu dùng.

Tiếp tục xác minh, lực lượng chức năng xác định số heo bệnh trên được Chiến mua từ Lê Văn Trung (sinh năm 1982, trú thôn Đông Anh Vinh, xã Hoằng Lộc). Dù biết rõ heo bị bệnh, Trung vẫn thu mua với giá thấp rồi bán lại để hưởng chênh lệch.

Nguồn gốc số heo này được xác định từ Nguyễn Khắc Nguyên (sinh năm 1966, trú thôn Hiền Thôn, xã Hoằng Hóa). Nguyên là người chăn nuôi nhưng khi phát hiện đàn heo có dấu hiệu nhiễm bệnh đã không khai báo với chính quyền địa phương mà tìm cách bán tháo nhằm tránh thiệt hại.

Kết quả xét nghiệm của cơ quan chức năng xác định các mẫu thịt và mẫu máu đều dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ 384,5kg thịt heo và tiêu hủy toàn bộ 8 con heo nhiễm bệnh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Nguyễn Văn Chiến, Lê Văn Trung và Nguyễn Khắc Nguyên đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG