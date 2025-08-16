Bắt giữ nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM

Công an phường Trung Mỹ Tây đã đến hiện trường, trích xuất camera, truy tìm và bắt được nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ.

Tối 15-8, một người đàn ông lái xe ôm công nghệ khoảng 47 tuổi bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM.

Đến 1 giờ 30 phút, ngày 16-8, lực lượng Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp với Công an TPHCM đã giải quyết xong hiện trường vụ người đàn ông lái xe ôm công nghệ bị một đối tượng nam (chưa rõ danh tính) cắt cổ.

Công an phong tỏa khu vực để điều tra. Ảnh: AX

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 15-8, người dân sống tại hẻm 314, đường Huỳnh Thị Hai nghe nhiều tiếng la hét. Đến kiểm tra thì phát hiện người đàn ông lái xe ôm công nghệ đã tử vong, trên cổ có vết cắt sâu. Cạnh nạn nhân là chiếc xe máy cùng với túi xách, trong đó ví tiền vẫn còn nguyên vẹn.

Khu vực phát hiện tài xế xe ôm bị sát hại. Ảnh: AX

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây đã đến hiện trường, trích xuất camera, truy tìm và bắt được nghi phạm gây án ngay sau đó.

Nạn nhân cũng được xác định là ông P. (khoảng 47 tuổi).

Thi thể của nạn nhân hiện đã được đưa về nhà xác ở phường Bình Hưng Hòa để làm các thủ tục liên quan.

THU HOÀI - KIẾN VĂN