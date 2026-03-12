Pháp luật

TPHCM: Khởi tố vụ án 2 nhóm thanh niên đánh nhau, gây rối trật tự công cộng

SGGPO

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam D.T.P. (17 tuổi), N.T.T. (18 tuổi) cùng 20 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, tối 1-3, khi nhóm của N.T.T. chạy xe nẹt pô qua chỗ nhóm của D.T.P đang ngồi, rồi đăng ảnh lên TikTok kèm nội dung mang tính thách thức. Bức xúc vì cho rằng đối phương "kiếm chuyện", P. nhắn tin chửi bới và hẹn gặp T. để "giải quyết" mâu thuẫn.

Khuya 3-3, hai nhóm đụng độ tại một quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông. Tại hiện trường, hai nhóm liên tục rượt đuổi, dùng hung khí tấn công và ném bàn ghế, ly thủy tinh tán loạn trong hơn 10 phút, gây náo loạn khu dân cư.

Nhận được tin báo, Công an phường An Hội Đông phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng có mặt, truy xét và mời gần 50 người liên quan về trụ sở.

Tại cơ quan Công an, các thành viên thuộc nhóm của P. và T. thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

MẠNH THẮNG - NGUYỄN TÂN

