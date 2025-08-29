Thông tin kinh tế

Bay cùng Vietjet đến Manila: Trải nghiệm “Quần đảo nụ cười”, tận hưởng giá vé chỉ từ 0 đồng

Vietjet mở bán vé trên đường bay thẳng kết nối TPHCM, Việt Nam với thủ đô Manila, Philippines. Đường bay TPHCM - Manila bắt đầu phục vụ hành khách từ ngày 22-11-2025 với 5 chuyến khứ hồi/tuần, tiếp tục mang tới cơ hội di chuyển thuận tiện giữa hai thành phố, hai trung tâm kinh tế năng động hàng đầu khu vực, mở rộng kết nối toàn cầu.

Tau bay Vietjet 1.jpg

Chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) lúc 23 giờ 05 vào các ngày thứ Hai, Tư, Năm, Bảy và Chủ nhật, hạ cánh tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino (Manila) lúc 2 giờ 50 sáng hôm sau (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành từ Manila vào 3 giờ 45 sáng thứ Hai, Ba, Năm, Sáu và Chủ nhật, hạ cánh tại TPHCM lúc 5 giờ 30 cùng ngày.

Tau bay Vietjet 2.jpg

TPHCM - Manila là đường bay đầu tiên của Vietjet kết nối Việt Nam với Philippines, không ngừng mở rộng mạng bay quốc tế, kết nối các quốc gia, các dân tộc, thúc đẩy giao lưu văn hoá, kinh tế, đầu tư… Manila là thủ đô của “Quần đảo nụ cười” Philippines, được biết đến như một trong những thành phố sôi động bậc nhất Đông Nam Á.

Từ Manila, du khách còn dễ dàng tiếp nối đến những điểm đến nổi tiếng khác của Philippines như đảo Boracay, Palawan, Cebu… Trong khi đó, TPHCM là trung tâm kinh tế và du lịch lớn của Việt Nam, nổi bật với nhịp sống hiện đại, năng động, văn hoá và ẩm thực phong phú, cùng vị trí kết nối thuận tiện khắp Việt Nam và quốc tế.

Chào mừng đường bay mới, Vietjet dành tặng người dân và du khách chương trình khuyến mãi hấp dẫn với giá chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Vé khuyến mãi được mở bán từ 12 giờ đến 14 giờ mỗi ngày tại website www.vietjetair.com, ứng dụng di động Vietjet Air, với thời gian bay thuận tiện từ 22-11-2025 đến 29-3-2026 (*).

Tiep vien hang khong Vietjet.jpg

Đặt vé bay ngay cùng Vietjet để thưởng thức các món ăn nóng, tươi ngon của ẩm thực Việt Nam như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá… và tinh hoa ẩm thực thế giới được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm trên tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy mang đến cơ hội quay số trúng thưởng, tích điểm đổi quà từ Vietjet và hơn 250 thương hiệu hàng đầu từ du lịch, ẩm thực, mua sắm…

Bay khắp thế giới, làm mới chính mình, Vietjet thôi!

(*) Thời gian bay cụ thể tuỳ thuộc từng đường bay.

Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại đây

https://www.vietjetair.com/vi/news/khuyen-mai-1697696806643/quy-dinh-ve-cac-chuong-trinh-khuyen-mai-khong-ap-dung-vao-cac-ngay-le-cao-diem-1754365422225

Từ khóa

Vietjet Manila 0 đồng Philippines Đường bay TPHCM - Manila khuyến mãi Vietjet Air Vietjet SkyJoy

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn