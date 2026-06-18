Bé gái có xương cột sống cong 110 độ lấy lại tự tin sau phẫu thuật tại Vinmec Smart City

Các bác sĩ Trung tâm Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Smart City vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật gần 7 giờ để nắn chỉnh cột sống cho một bé gái 13 tuổi bị vẹo cột sống nặng. Từ đường cong vượt quá 110 độ, các bác sĩ đã đưa về khoảng 20 độ, giúp em cải thiện rõ rệt hình thể, khả năng vận động và tự tin bước vào tương lai.

Bé gái 13 tuổi có cột sống cong biến dạng nặng

Ở tuổi 13, khi bạn bè vô tư học tập và vui chơi, bé A. bắt đầu nhận ra những thay đổi bất thường trên cơ thể mình. Ban đầu chỉ là một bên vai thấp hơn bên kia. Rồi quần áo mặc lên người ngày càng mất cân đối. Trong những bức ảnh chụp cùng bạn bè, em thường lặng lẽ đứng nghiêng hoặc khép mình lại để che đi sự khác biệt ngày càng rõ.

Chỉ đến khi sự mất cân đối trở nên rõ rệt hơn, gia đình mới đưa em đến Trung tâm Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Smart City để thăm khám chuyên sâu.

Tại đây, kết quả chụp X-quang toàn trục cột sống khiến cả gia đình không khỏi bàng hoàng. Đường cong cột sống của em đã vượt quá 110 độ - mức độ biến dạng nặng có thể ảnh hưởng lâu dài đến vóc dáng, khả năng vận động và chất lượng sống.

Hình ảnh cột sống của bé A. trước và sau khi thực hiện phẫu thuật

Điều đáng lo ngại hơn là chỉ khoảng 18 tháng trước, đường cong của em mới ở mức 30–40 độ. Bệnh đã tiến triển với tốc độ đáng báo động, đúng vào giai đoạn dậy thì, khi cơ thể tăng trưởng mạnh nhất và cũng là lúc vẹo cột sống vô căn dễ diễn biến xấu nhất.

PGS.TS.BS Hoàng Gia Du, Giám đốc Bệnh viện Vinmec Smart City, chuyên gia Thần kinh - Cột sống với hơn 20 năm kinh nghiệm, cho biết vẹo cột sống vô căn tuổi thanh thiếu niên là bệnh lý thường gặp ở trẻ trong giai đoạn phát triển, khi đường cong có thể tăng nhanh theo đà tăng chiều cao. Những dấu hiệu tưởng như đơn giản như lệch vai, lệch hông, thân người mất cân đối, đôi khi lại là biểu hiện sớm của một bệnh lý có thể tiến triển nghiêm trọng nếu không được phát hiện kịp thời..

"Điều khiến chúng tôi lo ngại không chỉ là độ cong cột sống đã vượt ngưỡng 110 độ mà còn là tốc độ tiến triển của bệnh. Khi đường cong tiếp tục tăng trong giai đoạn dậy thì, việc điều trị sẽ ngày càng khó khăn hơn và nguy cơ biến dạng cũng trở nên rõ rệt hơn", PGS.TS.BS Hoàng Gia Du cho biết.

Ở những trường hợp vẹo cột sống nặng, vấn đề không còn dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ.

Cột sống không chỉ cong sang bên mà còn xoay vặn theo nhiều mặt phẳng khác nhau. Sự thay đổi kéo dài có thể làm mất cân bằng toàn bộ cơ thể, ảnh hưởng đến tư thế, vận động và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

7 giờ căng thẳng nắn chỉnh xương cột sống cong hơn 110 độ

Trước tình trạng cột sống cong hơn 110 độ và tiếp tục tiến triển nhanh, các bác sĩ xác định phẫu thuật chỉnh vẹo đường sau bằng hệ thống nẹp vít là giải pháp cần thiết để cải thiện biến dạng, khôi phục cân bằng cơ thể và hạn chế những ảnh hưởng lâu dài.

Đây là một trong những trường hợp đặc biệt phức tạp. Cột sống của bé A. không chỉ cong sang bên mà còn xoay vặn nghiêm trọng, làm thay đổi toàn bộ cấu trúc giải phẫu và khiến việc can thiệp khó khăn hơn nhiều so với thông thường.

Theo PGS.TS.BS Hoàng Gia Du, thách thức lớn nhất không chỉ là nắn chỉnh đường cong cột sống mà còn phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho tủy sống và hệ thần kinh trong suốt quá trình phẫu thuật.

"Chỉ một sai lệch rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng vận động của người bệnh. Vì vậy mọi thao tác đều phải được tính toán chính xác và kiểm soát chặt chẽ", PGS.TS.BS Hoàng Gia Du chia sẻ.

Trước ca mổ, ekip bác sĩ Vinmec Smart City đã nhiều lần phân tích hình ảnh học, đánh giá nguy cơ, mô phỏng chiến lược can thiệp và xây dựng phương án phẫu thuật chi tiết cho từng giai đoạn. Do cột sống đã biến dạng nặng, các mốc giải phẫu không còn nằm ở vị trí thông thường, làm gia tăng nguy cơ tổn thương thần kinh và mạch máu trong quá trình phẫu thuật.

Sau khi đánh giá kỹ lưỡng từng cấu trúc giải phẫu, các bác sĩ tiến hành đặt hệ thống nắn chỉnh từ đốt sống ngực T6 đến đốt sống thắt lưng L5. Trong suốt gần 7 giờ phẫu thuật, ê-kíp thực hiện từng bước nắn chỉnh cột sống một cách thận trọng nhằm đưa cột sống trở về trục cân bằng tối ưu mà vẫn đảm bảo an toàn cho các cấu trúc thần kinh quan trọng.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công, đưa đường cong vẹo từ hơn 110 độ xuống còn khoảng 20 độ. Thân người của bệnh nhi trở nên cân đối hơn, hai vai dần trở lại vị trí hài hòa và trục cơ thể được tái lập gần với trạng thái sinh lý bình thường.

Những ngày đầu sau phẫu thuật, khi nhìn thấy mình với dáng đứng thẳng hơn trong gương, bệnh nhi không giấu được niềm vui. Sau nhiều tháng mặc cảm vì sự khác biệt của cơ thể, em dần tìm lại sự tự tin vốn có của tuổi học trò.

Điều hạnh phúc nhất với em không chỉ là cơ thể cân đối hơn, mà còn là cảm giác được trở lại trường học với tâm thế thoải mái, được hòa mình vào các hoạt động cùng bạn bè mà không còn phải lo lắng hay né tránh ánh nhìn của người khác.

Theo các chuyên gia, phần lớn trường hợp vẹo cột sống vô căn ở tuổi thanh thiếu niên có thể được phát hiện thông qua những dấu hiệu rất sớm như lệch vai, lệch hông, thân người mất cân đối hoặc quần áo mặc không cân xứng. Việc thăm khám kịp thời giúp mở ra nhiều cơ hội điều trị hiệu quả hơn, hạn chế nguy cơ biến dạng nặng và các can thiệp phức tạp về sau.