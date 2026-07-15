Dinh dưỡng cá nhân hóa: Khi chế độ dinh dưỡng được "thiết kế" phù hợp cho từng nhu cầu sức khỏe

Ăn uống hợp lý “đúng người, đúng nhu cầu" đang thay thế tư duy "một chế độ ăn áp dụng cho tất cả". Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và lựa chọn thực phẩm phù hợp theo từng giai đoạn của cuộc sống, dinh dưỡng cá nhân hóa trở thành xu hướng tất yếu.

Một chế độ dinh dưỡng không phải phù hợp với tất cả

Xu hướng "dinh dưỡng cá nhân hóa" đang trở thành một trong những thay đổi lớn nhất của ngành thực phẩm trên thế giới và cũng dần định hình thị trường Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn TH được đánh giá là một trong những doanh nghiệp tiên phong xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu dinh dưỡng khác nhau của người tiêu dùng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nhu cầu về năng lượng và dưỡng chất thay đổi theo độ tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe và lối sống.



Trẻ nhỏ cần bổ sung đầy đủ năng lượng, chất đạm, canxi và vi chất khác để tăng trưởng, phát triển cả về cân nặng, chiều cao và não bộ. Người trưởng thành cần dinh dưỡng hợp lý để duy trì thể lực, kiểm soát cân nặng. Người cao tuổi ưu tiên chế độ đầy đủ đạm, canxi, ít béo, dễ tiêu hóa để duy trì sức khỏe khối cơ và xương. Trong khi đó, người ăn kiêng, người tập luyện thể thao hay người bất dung nạp lactose lại có những lựa chọn thực phẩm rất khác so với số đông.

Chính vì vậy, xu hướng dinh dưỡng hiện đại không chỉ hướng đến những chế độ ăn thông thường mà chuyển sang các giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng. Bên cạnh yếu tố dinh dưỡng, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu tự nhiên, hàm lượng đường thấp, thực phẩm hữu cơ, sản phẩm tốt cho tiêu hóa và những thực phẩm bổ sung các vi chất thiết yếu.

TH phát triển hệ sinh thái sản phẩm theo nhu cầu sức khỏe

Khởi nguồn từ mong muốn mang đến những sản phẩm sữa tươi sạch tốt cho sức khỏe, Tập đoàn TH đã không ngừng nghiên cứu, mở rộng danh mục sản phẩm để đáp ứng xu hướng dinh dưỡng ngày càng đa dạng.

Doanh nghiệp đã từng bước khẳng định vị thế tiên phong phát triển các giải pháp dinh dưỡng lành mạnh, ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất, đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng nhằm mang đến những sản phẩm tươi sạch, an toàn và giàu giá trị dinh dưỡng.

Từ nền tảng sữa tươi sạch, TH liên tục mở rộng các dòng sản phẩm theo xu hướng dinh dưỡng mới như sữa hạt, sữa organic, sản phẩm ít đường, không bổ sung đường, sữa giàu canxi - ít béo - không lactose, các dòng đồ uống hoàn toàn từ thiên nhiên và gần đây là các sản phẩm từ thực vật. Đến nay, hệ sinh thái của TH đã phát triển lên hơn 200 sản phẩm, tất cả đều ưu tiên sử dụng nguyên liệu tự nhiên và không sử dụng chất bảo quản.

Một trong những điểm nổi bật của TH là phát triển đa dạng các dòng sản phẩm hướng đến nhiều nhóm người tiêu dùng với các nhu cầu dinh dưỡng khác nhau.

Một số sản phẩm thuộc dòng TH true JUICE không bổ sung đường tinh luyện

Đối với trẻ em, TH phát triển các sản phẩm TOPKID từ nguồn sữa tươi kết hợp bổ sung các dưỡng chất như DHA, vitamin và khoáng chất cần thiết tốt cho sự phát triển của trẻ.

Những người quan tâm kiểm soát năng lượng khẩu phần hoặc sức khỏe tim mạch có thể lựa chọn các dòng sản phẩm ít đường, không bổ sung đường, ít béo và giàu canxi như TH true MILK HILO hay TH true MILK GOLD – sữa dinh dưỡng dành cho người lớn, và một số sản phẩm khác. Còn với người bất dung nạp lactose hoặc người theo đuổi chế độ ăn thực vật, TH mở rộng các lựa chọn bằng dòng sản phẩm Sữa yến mạch TH true OAT.

Trong khi đó, những người hướng đến lối sống tự nhiên có thêm các lựa chọn từ sữa hữu cơ, thức uống thiên nhiên, nước trái cây không bổ sung đường hay các sản phẩm sử dụng vị ngọt tự nhiên từ quả thay cho đường tinh luyện.

Việc phát triển nhiều nhóm sản phẩm khác nhau giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu sức khỏe của bản thân và gia đình.

Sản phẩm Sữa yến mạch TH true OAT và sữa hạt TH true NUT

GS.TS Lê Thị Hợp, nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia đánh giá, thương hiệu TH đã tạo dấu ấn rõ nét ở nhiều xu hướng dinh dưỡng lớn.

Thứ nhất là xu hướng sữa hạt. Năm 2018, TH ra mắt bộ sản phẩm TH true NUT, với định hướng thay thế các loại đồ uống nhiều đường bằng sản phẩm sử dụng vị ngọt tự nhiên từ chà là thay cho đường tinh luyện.

Thứ hai là xu hướng sữa hữu cơ. TH là doanh nghiệp hiếm hoi tại Việt Nam từ năm 2015 đã bắt đầu chuyển đổi đàn bò sang chăn nuôi hữu cơ theo tiêu chuẩn châu Âu và Việt Nam, với quy trình khép kín từ đồng cỏ đến ly sữa. Nguồn sữa hữu cơ này hiện được sử dụng cho một số sản phẩm TH TOPKID.

Thứ ba là xu hướng sữa thực vật. Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chế độ ăn lành mạnh và giảm tiêu thụ thực phẩm nguồn gốc động vật, TH đã phát triển dòng Sữa yến mạch TH true OAT với nhiều hương vị, phù hợp cho nhiều đối tượng, đặc biệt là người ăn chay hoặc bất dung nạp lactose.

Thứ tư là xu hướng giảm đường. Nhiều sản phẩm của TH được nghiên cứu theo hướng ít đường hoặc không bổ sung đường như TH true NUT, TH true OAT, TH true JUICE, TH true RICE hay TH true MILK GOLD…, góp phần giúp người tiêu dùng kiểm soát lượng đường trong khẩu phần hằng ngày.

Thứ năm là các sản phẩm giàu canxi, ít béo. Tiêu biểu là TH true MILK HILO với hàm lượng canxi tăng 70%, lượng chất béo giảm 60% so với Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH true MILK, đồng thời ít lactose và không bổ sung đường, phù hợp với người bất dung nạp lactose, người cần bổ sung canxi hoặc kiểm soát năng lượng khẩu phần.

Hướng đến tương lai của dinh dưỡng cá nhân hóa

Theo các chuyên gia, cùng với sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm và xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động, dinh dưỡng cá nhân hóa sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong những năm tới.

Việc xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, từ sữa tươi, sữa hữu cơ, sữa hạt, sữa thực vật đến các sản phẩm bổ sung probiotics, vi chất và thức uống thiên nhiên cho thấy định hướng của TH không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thực phẩm mà còn hướng tới mang đến các giải pháp dinh dưỡng phù hợp với nhiều nhóm người tiêu dùng.

Đại diện Tập đoàn TH cho biết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nghiên cứu và đổi mới để hoàn thiện danh mục sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người Việt. Như Nhà Sáng lập Tập đoàn TH, Anh hùng Lao động Thái Hương từng chia sẻ tại lễ ra mắt bộ sản phẩm sữa hạt TH true NUT năm 2018 và nay vẫn còn nguyên giá trị: "Khi muốn trở thành bếp ăn cho thế giới, chúng ta cần làm bếp ăn tốt cho người Việt của mình trước đã… Tôi muốn làm ra những sản phẩm góp phần giúp người thân, bạn bè, khách hàng của mình có cuộc sống khỏe mạnh hơn".

HÀ ANH