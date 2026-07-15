Phường Tam Thắng khám sức khỏe định kỳ cho 1.000 trẻ mầm non ngoài công lập

Ngày 15-7, Trạm Y tế phường Tam Thắng (TPHCM) đã hoàn thành việc khám sức khỏe định kỳ cho khoảng 1.000 trẻ đang học tại các trường mầm non và nhóm lớp ngoài công lập trên địa bàn.

Trạm Y tế phường Tam Thắng (TPHCM) đã hoàn thành việc khám sức khỏe định kỳ cho khoảng 1.000 trẻ đang học tại các trường mầm non và nhóm lớp ngoài công lập.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân năm 2026. Đối với trẻ dưới 6 tuổi, đội ngũ y, bác sĩ thực hiện kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, sự phát triển thể chất, tinh thần, vận động và tình trạng tiêm chủng.

Bên cạnh đó, trẻ được khám tổng quát các chuyên khoa như da liễu, mắt, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, cơ xương khớp, thần kinh và các cơ quan liên quan.

Sau khi khám, toàn bộ thông tin sức khỏe của trẻ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử nhằm quản lý, theo dõi sức khỏe theo vòng đời.

Thông tin sức khỏe của trẻ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 30-9, Trạm Y tế phường Tam Thắng sẽ khám sức khỏe cho hơn 23.000 trẻ dưới 18 tuổi trên địa bàn. Trong đó, trẻ đang theo học tại các cơ sở giáo dục sẽ được khám ngay tại trường. Trẻ không đi học sẽ được khám tại Trạm Y tế phường, các điểm y tế và những địa điểm phù hợp trong cộng đồng.

Hiện Trạm Y tế phường Tam Thắng đang huy động nhân lực, trang thiết bị và cơ sở vật chất để triển khai chương trình, phấn đấu đạt mục tiêu 100% trẻ dưới 18 tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm. Tất cả trẻ sau khi khám đều được lập hồ sơ theo dõi và cập nhật vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.

KHÁNH CHI