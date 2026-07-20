Công nghệ iCGM mới của Abbott giúp an tâm chăm sóc người mắc đái tháo đường

Công nghệ theo dõi đường huyết liên tục đã trở thành giải pháp giúp nhiều người mắc đái tháo đường giảm bớt những lo âu thường trực. Mới đây, Abbott đánh dấu bước tiến mới trong chăm sóc đái tháo đường với bộ cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus đạt chuẩn iCGM, giúp kiểm soát đường huyết chủ động hơn.

Công nghệ tiên tiến góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người mắc đái tháo đường

Công nghệ tiên tiến mới trong chăm sóc đái tháo đường tại Việt Nam

Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến giúp người mắc đái tháo đường kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn, giảm bớt những lo lắng trước các dao động đường huyết và tìm lại sự an tâm trong cuộc sống thường ngày.

Nhiều người mắc đái tháo đường cho biết, cuộc sống có những thay đổi tích cực hơn với công nghệ theo dõi đường huyết liên tục (Continuous Glucose Monitoring – CGM) vì có thể biết được chỉ số đường huyết mỗi phút theo thời gian thực và chủ động điều chỉnh bữa ăn, vận động và sinh hoạt phù hợp.

Mắc đái tháo đường từ khi còn nhỏ tuổi, chị Khánh Linh cho biết phần lớn cuộc sống của chị gắn liền với việc theo dõi đường huyết và tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Nhưng sau khi tiếp cận với CGM, chị cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong việc theo dõi đường huyết.

“CGM cung cấp biểu đồ đường huyết, cảnh báo khi đường lên xuống bất thường. Nhờ vậy, em biết ngay hôm nay mình ăn gì, uống gì thì đường sẽ phản ứng thế nào” - Khánh Linh chia sẻ.

Trong hướng dẫn Chăm sóc Đái tháo đường 2026, Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA) tiếp tục khuyến nghị mở rộng sử dụng công nghệ CGM từ sớm ở nhiều nhóm người bệnh hơn.

Hệ thống CGM đạt tiêu chuẩn chính xác cao, an tâm quản lý đái tháo đường

Với mục tiêu đồng hành cùng người đái tháo đường, kiểm soát tốt đường huyết, Abbott đã chính thức giới thiệu hệ thống FreeStyle Libre tại Việt Nam từ năm 2021. Mới đây, Abbott cũng đã giới thiệu bộ cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus thế hệ mới, đạt tiêu chuẩn iCGM chính xác cao, cung cấp dữ liệu đáng tin cậy cho người dùng.

Công nghệ theo dõi đường huyết liên tục iCGM giúp quản lý đái tháo đường tốt hơn

Với cảm biến nhỏ chỉ bằng đồng xu được gắn ở mặt sau cánh tay, người mắc đái tháo đường có thể theo dõi dao động đường huyết và nhận cảnh báo tự động trên thiết bị đầu đọc cầm tay khi mức đường huyết xuống thấp hoặc tăng cao mà không cần trích máu ngón tay. Thông qua dữ liệu, người sử dụng có thể hiểu rõ ảnh hưởng của chế độ ăn, thuốc và vận động đến chỉ số đường huyết và điều chỉnh phù hợp.

Ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam, Úc và New Zealand, chia sẻ: “Công nghệ tiên phong của FreeStyle Libre giúp người mắc đái tháo đường đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe phù hợp dựa trên dữ liệu. Với khả năng cung cấp chỉ số đường huyết theo thời gian thực và cài đặt cảnh báo tùy chọn, bộ cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus giúp đơn giản hóa việc quản lý đái tháo đường. Nhờ đó, người dùng có thêm thời gian để tận hưởng những điều họ yêu thích.”

Thúc đẩy chuyển đổi số trong chăm sóc đái tháo đường tại Việt Nam

Tháng 9-2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh các giải pháp đột phá ứng dụng chuyển đổi số nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế số và chủ động hơn trong quản lý sức khỏe. Việc tiếp cận thông tin kịp thời được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi hành vi, nhận thức và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Không chỉ mang đến các giải pháp công nghệ theo dõi đường huyết tiên phong, Abbott còn thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện trong chăm sóc bệnh đái tháo đường tại Việt Nam, từ các giải pháp dinh dưỡng khoa học, đến các chương trình nâng cao nhận thức nhằm hỗ trợ người mắc đái tháo đường sống trọn vẹn hơn.

Những nỗ lực này phản ánh cam kết lâu dài của Abbott trong chăm sóc đái tháo đường, đóng góp vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Thông tin chi tiết xem tại: vn.abbott

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