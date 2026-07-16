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Miễn phí phẫu thuật đục thể thủy tinh cho đối tượng chính sách

SGGPO

Ngày 16-7, Bệnh viện Mắt TPHCM cho biết sẽ tổ chức miễn phí phẫu thuật điều trị bệnh đục thể thủy tinh bằng phương pháp Phaco cho đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Bác sĩ Bệnh viện Mắt TPHCM phẫu thuật cho người bệnh
Bác sĩ Bệnh viện Mắt TPHCM phẫu thuật cho người bệnh

Đối tượng là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; gia đình có vợ, chồng, cha, mẹ, con là liệt sĩ; thương binh, bệnh binh; cựu chiến binh; người có công với cách mạng… Thời gian phẫu thuật từ ngày 27-7 đến ngày 31-7 tại Khoa Tổng hợp, Bệnh viện Mắt (280 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TPHCM).

Thời gian nhận đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến ngày 30-7 (chương trình sẽ ngưng nhận đăng ký trước hạn nếu đủ số lượng). Người bệnh thuộc các diện chính sách khi đến phẫu thuật cần mang theo các giấy tờ liên quan bản chính kèm bản photo.

Đục thể thủy tinh (cườm đá, cườm khô) là căn bệnh thường gặp ở người lớn tuổi. Theo WHO, trên thế giới hiện nay có khoảng 18 triệu người bị mù hai mắt do đục thủy tinh thể. Tại Việt Nam, mù do đục thể thuỷ tinh chiếm 66,1% các nguyên nhân gây mù hai mắt ở độ tuổi sau 50.

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Bệnh viện Mắt Bà mẹ Việt Nam anh hùng Bệnh binh Có vợ Có công với cách mạng Cựu chiến binh Điện Biên Phủ Liệt sĩ

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