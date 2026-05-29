Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi

Dự chương trình có các đồng chí: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Hoàng Ngân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM; Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM.

Chương trình năm nay có sự tham dự của 150 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu, tích cực trong phong trào Đội và đạt được nhiều thành tích tốt, là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân nhấn mạnh, năm học 2025-2026 là một năm học vô cùng ý nghĩa - năm học đầu tiên sau sáp nhập 3 địa phương; năm học hướng đến kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và đặc biệt là tròn nửa thế kỷ Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo TPHCM mong muốn được lắng nghe những suy nghĩ, cảm nhận và cả những ước mơ của thiếu nhi. Trong đó, tập trung xoay quanh các lĩnh vực đóng góp cho sự phát triển toàn diện của các em và sự phát triển bền vững của thành phố trong kỷ nguyên mới, như Học tập suốt đời trong kỷ nguyên số; Công dân số kết nối và phát triển; Thành phố thông minh - Góc nhìn của thiếu nhi; Xây dựng văn hóa số và an toàn trên không gian mạng.

“Qua mỗi ý kiến hôm nay, lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục có nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp để chăm lo cho thiếu nhi tốt hơn nữa, tổ chức được nhiều hoạt động hay, bổ ích, phát huy tốt quyền tham gia của thiếu nhi cho sự phát triển chung của thành phố. Cùng với đó, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại, để mỗi thiếu nhi của thành phố thật sự được quan tâm, yêu thương và hạnh phúc”, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân chia sẻ.

Trước đó, tại Công viên tượng nghệ thuật “Bác Hồ với thiếu nhi”, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cùng đoàn đại biểu và thiếu nhi đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của đất nước. Đoàn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG Lãnh đạo TPHCM cùng thiếu nhi chụp ảnh lưu niệm tại Công viên tượng nghệ thuật “Bác Hồ với thiếu nhi”. Ảnh: HOÀNG HÙNG

CẨM TUYẾT - CẨM NƯƠNG