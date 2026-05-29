Mưa dông tiếp diễn trên nhiều khu vực, có nơi mưa trên 100mm

Thời tiết Hà Nội dịu mát hơn trong ngày 29-5, trong khi TPHCM tiếp tục oi nóng, độ ẩm cao. Nhiều địa phương xuất hiện mưa dông, một số khu vực có mưa rất to với lượng mưa vượt 100mm.

Hà Nội sáng sớm 29-5. Ảnh: PHÚC HẬU

Ngày 29-5, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xuất hiện mưa dông. Theo tổng hợp từ số liệu quan trắc, dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và một số nguồn dự báo quốc tế, trạng thái nóng ẩm vẫn duy trì trên diện rộng. Nhiều nơi được cảnh báo có mưa lớn, lượng mưa trên 100mm, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo số liệu quan trắc từ đêm 28-5 đến rạng sáng 29-5, Bắc bộ có nhiều điểm mưa lớn như Hạ Lang (Cao Bằng) 127,6mm, Lùng Tám (Tuyên Quang) 72,8mm, Nậm Tăm (Lai Châu) 69,2mm, Phùng Nguyên (Phú Thọ) 69mm và Văn Chấn (Lào Cai) 65,8mm.

Tại Nam bộ và Tây Nguyên, lượng mưa đáng kể được ghi nhận tại các trạm: Nguyễn Phích (Cà Mau) 90mm, An Minh (Kiên Giang) 84,2mm, Tuy Phong (Lâm Đồng) 58,2mm và Tân Phước 1 (Đồng Tháp) 55,6mm.

Trong ngày 29-5, Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào. Trưa và chiều nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Tại TPHCM, trời nhiều mây, ban ngày có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, khu vực miền Đông Nam bộ có nơi trên 36 độ C. Từ chiều tối và đêm, mưa vừa, mưa to và dông xuất hiện rải rác.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trong 24-48 giờ tới, Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 100mm, tập trung vào chiều tối và đêm.

Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Nam bộ cùng khu vực Khánh Hòa - Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại khu vực đô thị.

Các nguồn dự báo quốc tế cũng cho thấy trạng thái nóng ẩm tiếp tục duy trì tại nhiều khu vực trong ngày 29-5. Vì vậy, cảm giác nhiệt thực tế ngoài trời có thể cao hơn mức nhiệt độ ghi nhận tại các trạm khí tượng, nhất là trong khoảng thời gian trước khi xuất hiện mưa dông vào chiều tối.

PHÚC HẬU