Miền Trung - Tây Nguyên: Linh hoạt giải pháp ứng phó nắng nóng

Những ngày cuối tháng 5, nắng nóng gay gắt trải dài từ miền Trung đến Tây Nguyên, tác động trực tiếp đến các công trường trọng điểm, sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh. Trước nền nhiệt tăng cao, các nhà thầu xây dựng, người chăn nuôi, nông dân và chính quyền địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó linh hoạt nhằm bảo đảm tiến độ sản xuất, an toàn lao động và ổn định đời sống người dân.

Thi công xuyên đêm

Tại Dự án mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn (nối tỉnh Quảng Trị với TP Huế), giữa thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, các nhà thầu vẫn đảm bảo 74 mũi thi công.

Công nhân thi công Dự án mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn. ẢNH: DƯƠNG QUANG

Ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban quản lý dự án mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cho biết, do nắng nóng gay gắt, các nhà thầu cho công nhân làm buổi sáng từ 6 giờ đến 10 giờ, sớm hơn thường lệ một tiếng; buổi chiều từ 14 giờ đến 19 giờ. Các biện pháp an toàn lao động được siết chặt. Ca đêm trên công trường hoạt động liên tục không ngừng để hoàn thành tiến độ. “Cứ sau khoảng 50 đến 60 phút làm việc ngoài trời, các công nhân lại thay ca để nghỉ ngơi, bù nước rồi mới trở lại làm việc. Công việc ban ngày chủ yếu giải quyết những vấn đề còn tồn đọng để ca đêm đẩy nhanh thi công”, ông Long cho biết.

Sau một năm thi công, dự án mở rộng đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên cơ bản hoàn thành phần mặt đường và các cầu trên tuyến. Các nhà thầu đang tiến hành điều chỉnh lịch làm việc, bắt đầu sớm và kết thúc muộn để tập trung thi công các hạng mục còn lại, hoàn thiện 50 cây cầu trên tuyến và hệ thống an toàn giao thông đồng bộ… Phấn đấu đến ngày 30-6, dự án sẽ hoàn thành.

Tăng cường bảo vệ vật nuôi

Tại “thủ phủ” chăn nuôi hươu ở các xã Sơn Giang, Hương Sơn, Kim Hoa, Sơn Tiến, Tứ Mỹ, Sơn Hồng… (tỉnh Hà Tĩnh), các biện pháp chống nắng nóng cho vật nuôi được chú trọng. Ông Nguyễn Thành Mậu (trú thôn Bảo Trung, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ, những ngày nắng nóng đỉnh điểm, gia đình chủ động bổ sung nguồn nước mát, chất điện giải thảo dược nhằm giúp giải nhiệt, chống mất nước, tiếp thêm năng lượng, tăng cường sức đề kháng cho đàn hươu.

Nắng nóng kéo dài khiến nguồn nước sinh hoạt trên đảo Bé (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) trong những ngày qua trở nên khan hiếm. Nhiều hộ dân phải mua nước từ đảo Lớn chở bằng thuyền sang để sử dụng, đồng thời tận dụng nguồn nước mưa tích trữ từ mùa trước. Anh Nguyễn Thanh Ân (thôn Bắc An Bình, đặc khu Lý Sơn) cho biết, giá nước dao động khoảng 250.000-270.000 đồng/m³. Chi phí chênh lệch phụ thuộc khoảng cách vận chuyển từ bến tàu đến từng hộ dân hay độ ngọt - mặn của nước. Nếu vận chuyển ra các bãi tắm phục vụ du khách, giá có thể lên đến 300.000-400.000 đồng/m³ do phải trung chuyển bằng xe tuk-tuk.

Từ ngày 29-5, do tác động của khối không khí mát, phía Bắc nước ta chấm dứt đợt nắng nóng diện rộng. Nhiều nơi tiếp tục mưa dông “giải nhiệt”. Lượng mưa ở Nam bộ có thể gia tăng trong những ngày cuối tháng 5. VĂN PHÚC

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, thông tin, địa phương đã đề nghị Nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt trên đảo Bé khảo sát, đánh giá toàn diện hệ thống để có giải pháp ổn định nguồn nước lâu dài cho người dân đảo Bé.

Tại Đắk Lắk, ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, cho hay, theo thông tin từ ngành khí tượng thủy văn, năm nay hiện tượng El Nino tiếp tục kéo dài, nguy cơ gây nắng nóng, khô hạn. Do đó, tỉnh khuyến cáo nông dân cần chủ động áp dụng các giải pháp tiết kiệm nước như tưới nhỏ giọt, tưới phun tiết kiệm, phủ bạt, phủ cỏ giữ ẩm cho đất; hạn chế tưới tràn gây thất thoát nguồn nước.

VĂN THẮNG - DƯƠNG QUANG - NGUYỄN TRANG