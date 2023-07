Bến Tre: Thiếu bãi tập kết, rác dồn ứ nhiều nơi

Như Báo SGGP đã phản ánh trên số báo ra ngày 25-7, bãi rác An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đang bị quá tải, gây ô nhiễm cho các khu dân cư lân cận nên người dân lập chốt chặn xe chở rác ra vào. Hệ lụy là rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến Tre bị dồn ứ tại các vỉa hè, chợ, công viên do không được thu gom, không có nơi tập kết.

Ghi nhận của PV Báo SGGP trong ngày 27-7 cho thấy, tại khu vực Công viên Nguyễn Đình Chiểu (huyện Ba Tri), rác thải sinh hoạt như bao bì, thực phẩm, thức ăn thừa… chất thành đống cao. Nhiều người đi ngang qua phải bịt mũi do mùi hôi thối từ những “núi rác” bốc lên.

Ông Thành, sống gần Công viên Nguyễn Đình Chiểu, cho biết, các “núi rác” trên xuất hiện và tồn tại hơn một tuần qua. Nguyên nhân là do rác thải không được nhân viên môi trường thu gom. Để trước nhà sẽ ảnh hưởng sức khỏe và mất mỹ quan nên nhiều người mang rác ra công viên chất đống.

Chợ Ba Tri (cũ) có hai con đường nối vào chợ nhưng 10 ngày qua, 1 con đường ngập rác, không còn lối đi. “Tiểu thương chúng tôi kêu cứu khắp nơi, lãnh đạo địa phương xuống gặp gỡ, hứa có giải pháp dứt điểm nhưng cả tuần nay rác mỗi ngày một nhiều hơn. Không biết sắp tới, những “núi rác” ở đây còn cao đến mức nào nữa”, ông Công, một tiểu thương ở chợ Ba Tri (cũ) ngán ngẩm. Một số tiểu thương khác trong chợ cho biết: “Để tránh ô nhiễm, chúng tôi có ý kiến với đơn vị thu gom rác, sẽ chịu chi phí thu gom rác cao hơn, nhưng nhân viên môi trường nói không thể. Họ cho biết, hiện bãi rác An Hiệp quá tải, không còn chỗ tập kết. Tuần qua, nhiều tiểu thương đem bao ni lông đến chợ chở rác về nhà đốt nhưng không ăn thua”.

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Bùi Minh Tuấn, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bến Tre, cho biết đã yêu cầu UBND huyện Châu Thành và UBND TP Bến Tre thu gom rác thải, chở về tập kết tạm tại Nhà máy Xử lý rác thải Bến Tre (đang bị tạm ngưng hoạt động), thay vì chờ chuyển tập kết tại bãi rác An Hiệp như trước, nhằm giảm tải cho bãi rác này. “Tuy nhiên, đây là giải pháp tình thế, vì theo tính toán, đến cuối tháng 7-2023, khu vực tập kết rác tạm tại Nhà máy Xử lý rác thải Bến Tre cũng sẽ quá tải”, ông Tuấn lo lắng.

Huyện Ba Tri hiện đang phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp. Mặt khác, chính quyền địa phương cũng tổ chức gặp gỡ, vận động người dân ở 2 xã An Hiệp và An Đức ưu tiên cho xe chở rác của huyện vào bãi rác để giảm lượng rác tồn, đảm bảo vệ sinh môi trường. “Tuy nhiên, tại buổi đối thoại gần đây nhất, hầu hết người dân không đồng thuận với phương án trên”, ông Dương Minh Tùng, Chủ tịch UBND huyện Ba Tri, cho biết.