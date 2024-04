Xử lý nghiêm xe máy vi phạm để kéo giảm tai nạn giao thông

Thông tin từ hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) quý 1 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý 2-2024 do Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức ngày 24-4 tại Hà Nội, cho biết, trong quý 1-2024, 40 địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông (TNGT) giảm so cùng kỳ, trong đó TPHCM giảm trên 30%. Tuy nhiên, tình hình TNGT nói chung vẫn diễn biến phức tạp.

Trong quý 1, cả nước xảy ra 6.550 vụ TNGT, làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người, trong đó có 6 vụ đặc biệt nghiêm trọng làm chết 22 người. So với cùng kỳ năm 2023, số người chết giảm 15,1% nhưng số vụ tăng 22,3% và số người bị thương tăng 54,3%. Cả nước vẫn còn 22 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, 5 tỉnh có số người chết tăng trên 50% là: Hà Giang, Đồng Tháp, Thừa Thiên Huế, Lào Cai, Cà Mau. Nguyên nhân là do vẫn còn tình trạng phụ huynh giao xe cho con em mình điều khiển khi chưa đủ tuổi dẫn tới TNGT thương tâm; ý thức chấp hành các quy định pháp luật về trật tự ATGT của một bộ phận người tham gia giao thông còn yếu; các cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng ở một số địa phương còn nhận thức chưa đúng, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo...

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia Nguyễn Văn Thắng cho rằng, hiện nay, xử phạt nguội đối với ô tô đã làm rất tốt nhưng vi phạm của xe máy xảy ra rất nhiều. Do đó, các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm soát, có hình thức xử phạt nguội với xe máy, bởi loại phương tiện này chiếm tới 80-90% lưu lượng giao thông trên đường.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm với hành vi giao xe cho trẻ chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; phối hợp nhà trường để có hình thức xử lý phù hợp với hành vi vi phạm trật tự ATGT của học sinh. Bởi lẽ, việc xử lý nghiêm vi phạm đối với xe máy sẽ giúp kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.

MINH DUY