Bệnh viện Bình Dân đưa bác sĩ giỏi về Bệnh viện Bà Rịa công tác dài hạn

Bệnh viện Bình Dân sẽ hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Bà Rịa phát triển 5 lĩnh vực ngoại khoa, đồng thời đưa đội ngũ bác sĩ giỏi về công tác dài hạn.

Bệnh viện Bình Dân khảo sát thực tế tại bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Ngày 29-8, Sở Y tế TPHCM cho biết, Bệnh viện Bình Dân chính thức khởi động chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực toàn diện, từng bước đưa năng lực ngoại khoa chuyên sâu đến Bệnh viện đa khoa Bà Rịa.

Hai bệnh viện thống nhất trước mắt tập trung phát triển 5 lĩnh vực chuyên môn gồm: Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Ngoại Tổng quát, Ngoại Tiết niệu, Gây mê hồi sức và Chẩn đoán hình ảnh.

Bệnh viện Bình Dân sẽ hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Bà Rịa mượn 2 máy siêu âm và 1 hệ thống nội soi tiêu hóa để tăng năng lực khám, chẩn đoán và điều trị.

PGS-TS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân khẳng định sẽ đồng hành lâu dài với Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, xây dựng cơ chế phối hợp, liên thông chuyên môn. Người bệnh sẽ được chẩn đoán, hội chẩn và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. Những ca phức tạp, vượt khả năng chuyên môn sẽ được hội chẩn với chuyên gia Bệnh viện Bình Dân và chuyển tuyến chuyên sâu khi cần.

Hai bệnh viện kết nối chuyên môn theo từng khoa, phòng tương ứng, từ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, chuẩn hóa quy trình, an toàn phẫu thuật, phác đồ điều trị, gây mê hồi sức, kiểm soát nhiễm khuẩn đến hỗ trợ quản trị và phát triển nhân lực.

Bệnh viện Bình Dân sẽ hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Bà Rịa phát triển 5 lĩnh vực ngoại khoa, đồng thời đưa đội ngũ bác sĩ giỏi về công tác dài hạn.

Điểm mới của chương trình là Bệnh viện Bình Dân dự kiến đưa các bác sĩ trẻ, phần lớn là bác sĩ nội trú đã tốt nghiệp, đến công tác dài hạn tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. Sau 5 năm công tác tại Bà Rịa, nếu có nguyện vọng chuyển về Bệnh viện Bình Dân, các bác sĩ sẽ được ưu tiên xem xét, bố trí việc làm phù hợp.

Trước đó, Sở Y tế TPHCM đã điều động TS.BS Phạm Hữu Đoàn, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, nguyên Trưởng khoa Niệu nữ - niệu chức năng Bệnh viện Bình Dân giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. BS. Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cũng được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa từ tháng 7 vừa qua.

PGS.TS.BS. Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM kỳ vọng chương trình được triển khai thực chất, thường xuyên và bền vững, góp phần nâng cao năng lực Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, hạn chế người bệnh phải di chuyển xa khi có thể điều trị an toàn tại địa phương.

Đây cũng là một mô hình cụ thể hóa định hướng xây dựng hệ thống y tế TPHCM theo hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Các bệnh viện không phát triển riêng lẻ mà liên kết, hỗ trợ và cùng phát triển, để người dân dù sinh sống ở khu vực nào của thành phố cũng ngày càng được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay gần nơi mình sinh sống.

Bệnh viện Bình Dân hiện là bệnh viện chuyên sâu ngoại khoa của TPHCM, mỗi năm thực hiện hơn 32.000 ca phẫu thuật, phần lớn là phẫu thuật loại đặc biệt và loại I. Trong khi đó, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa có quy mô 900 giường và gần 5.000 trường hợp phẫu thuật mỗi năm.

KHÁNH CHI