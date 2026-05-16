Vaccine sốt rét không cần bảo quản lạnh

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Griffith (Australia) vừa phát triển thành công vaccine sốt rét thế hệ mới không yêu cầu bảo quản lạnh. Đây là bước tiến quan trọng vì bệnh sốt rét hiện cướp đi sinh mạng của hơn 500.000 người mỗi năm trên thế giới, chủ yếu tại những quốc gia đang phát triển.

GS Bernd Rehm, trưởng nhóm nghiên cứu, thông tin, các loại vaccine sốt rét hiện nay chỉ bảo vệ một phần, thời gian tác dụng ngắn và khó phân phối toàn cầu do yêu cầu bảo quản lạnh nghiêm ngặt. Trong khi đó, vaccine mới vẫn ổn định và hiệu quả ít nhất một tháng ở nhiệt độ lên tới 37oC.

Về cơ chế hoạt động, vaccine sử dụng vi khuẩn được thiết kế kỹ thuật để hiển thị các protein chủ chốt của ký sinh trùng sốt rét, qua đó huấn luyện hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt mầm bệnh. Vaccine tác động đồng thời vào 2 giai đoạn quan trọng: ngăn ký sinh trùng xâm nhập gan và hạn chế sự phát triển của chúng trong cơ thể muỗi, nhằm cắt đứt chuỗi lây truyền sang người. Kết quả tiền lâm sàng cho thấy vaccine giúp giảm tới 80% tình trạng nhiễm trùng gan, bảo vệ hoàn toàn 25% số người tiếp nhận, giảm 66% tỷ lệ lây truyền qua muỗi và tạo miễn dịch kéo dài ít nhất 6 tháng.

PHƯƠNG NAM