Văn hóa - Giải trí

Bí ẩn phế tích tháp cổ khoảng 1.000 năm tuổi ở Gia Lai

SGGPO

Ngày 26-9, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp các cơ quan chuyên môn và chuyên gia khảo cổ học tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ phế tích tháp Chăm Phú Ân (xã Bình Hiệp, Gia Lai).

Trước đó, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với chuyên gia Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) mở đợt khai quật đầu tiên tại 3 hố và mở rộng khu vực nghiên cứu 300m² ở phế tích tháp Phú Ân.

z7052875659270_1f8e1018b505c34cdcc20183df2263b8.jpg
Những người thợ địa phương và chuyên gia đang khai quật hiện trường phế tích Phú Ân. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Kết quả khai quật xuất lộ 6 di tích chính, gồm: nền gạch tháp, các dải tường gạch và nền móng kiến trúc nhà dài… Ngoài ra, đợt khảo cổ phát hiện 17.650 hiện vật như: đất nung, gạch, ngói mũi lá, ngói sừng bò, đồ gốm gia dụng (gốm đất, gốm sành, gốm sứ) và đồng tiền thời Tống…

IMG_5798.JPG
Phác họa những vị trí nền gạch, dải tường gạch xuất lộ phế tích tháp Phú Ân

Theo các chuyên gia, phế tích Phú Ân bị tàn phá qua nhiều thời kỳ, trong đó hoạt động canh tác, sản xuất nông nghiệp, khai thác gạch của con người cũng khiến phế tích bị xâm hại nặng. Phạm vi khai quật khảo cổ đợt 1 còn hạn chế chỉ 300m2/2.700m2 nên chưa làm sáng tỏ các thông tin, giá trị di tích.

Dù vậy, kết quả ban đầu hé lộ nhiều manh mối, thông tin cho thấy Phú Ân từng là quần thể kiến trúc tháp Chăm quy mô lớn, xây dựng từ thế kỷ 10 đến 12, mang dấu ấn giao thoa nhiều nền văn hóa.

IMG_5867.JPG
Những hiện vật gạch ngói sừng bò được tìm thấy ở phế tích tháp Phú Ân
IMG_5896.JPG
Gạch tạc hình mặt người độc đáo được tìm thấy tại phế tích tháp Chăm Phú Ân

Tại hội nghị, TS Nguyễn Hữu Mạnh (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) cho biết, kết quả khai quật ở tháp Phú Ân cho thấy một lịch sử phát triển các lò gốm cổ trên đất Bình Định giai đoạn từ thế kỷ XII - XIII. Những hiện vật ngói sừng bò, ngói mũi lá tìm thấy có thể được chế tác từ những lò gốm cổ bởi những bàn tay khéo léo của người Chăm Pa.

IMG_5894.JPG
Các chuyên gia trao đổi, làm rõ một số hiện vật tìm thấy từ phế tích Phú Ân

Cũng theo TS Mạnh, tháp Phú Ân xưa có thể là “điểm neo” trung chuyển trong hoạt động sản xuất, đời sống văn hóa, tôn giáo giữa vùng đồng bằng và miền núi ở cố thổ Chăm Pa xưa. Với quy mô phế tích tháp, có thể đây là trung tâm tôn giáo có vai trò quan trọng của vương quốc Chăm Pa xưa…

Tại hội nghị, các chuyên gia kiến nghị Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai sớm khoanh vùng bảo vệ khu vực khai quật, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, mở các đợt khảo cổ để làm sáng tỏ giá trị di tích.

z7052799027704_4335a629b488ac5990a34c7c867805ac.jpg
Hiện trường phát lộ rõ nét nền gạch, dải gạch phế tích tháp Phú Ân. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Chuyên gia đề xuất tỉnh Gia Lai sớm xây dựng bản đồ quy hoạch khảo cổ cho toàn bộ hệ thống di tích, phế tích tháp Chăm trên địa bàn. Cùng với đó, tích hợp, số hóa dữ liệu liên quan nhằm phục vụ lưu trữ, nghiên cứu và hoạt động du lịch, giáo dục công chúng, giới trẻ…

IMG_5852.JPG
Hiện vật đồ sành tìm thấy ở phế tích tháp Phú Ân
IMG_5861.JPG
Đồ gốm không nguyên vẹn được tìm thấy trong đợt khai quật

Kết luận tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai Huỳnh Văn Lợi đề nghị Bảo tàng tỉnh tiếp thu ý kiến chuyên gia, thực hiện biện pháp khoanh vùng, bảo vệ hiện trường, nhất là mùa mưa phải đảm bảo thoát nước, tránh gây mất an toàn.

IMG_5829.JPG
Các chuyên gia đang trao đổi, làm rõ về hiện vật ngói sừng bò tìm thấy ở tháp Phú Ân

Thời gian tới, cần nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng để có hướng đề xuất việc có tiếp tục khảo cổ di tích tháp Phú Ân nữa hay không. Nếu tiếp tục, thì cần xem xét đề xuất cụ thể diện tích khai quật cụ thể để làm sáng tỏ những giá trị, thông tin di tích.

Ngoài ra, ông Lợi yêu cầu Bảo tàng tỉnh cần phối hợp xây dựng bản đồ quy hoạch khảo cổ tất cả các di tích tháp Chăm, có thể đề xuất đưa vào thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hoặc tách riêng để trình UBND tỉnh xin kinh phí thực hiện.

Tin liên quan
NGỌC OAI

Từ khóa

Di tích tháp Chăm bảo tồn bảo vệ Gia Lai phế tích tháp Phú Ân khảo cổ khai quật di sản văn hóa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Thị Hồng Sương, Phạm Văn Trường, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn