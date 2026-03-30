Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI

Dự kỳ họp, về phía lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan Quốc hội, có các đồng chí: Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đặng Ngọc Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; cùng các đại biểu Quốc hội chuyên trách và Thư ký của Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi khai mạc kỳ họp. Ảnh VIỆT DŨNG

Về phía lãnh đạo TPHCM, dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM khóa X; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự kỳ họp lần thứ nhất. Ảnh VIỆT DŨNG

Cùng dự còn có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Viết Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây); Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X; Phạm Văn Chánh, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương (trước đây).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi cùng các đại biểu tại kỳ họp. Ảnh VIỆT DŨNG

Các đại biểu dự kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI. Ảnh VIỆT DŨNG

Dự kiến tại kỳ họp, các đại biểu sẽ bầu Chủ tịch HĐND TPHCM, các Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, thành lập các Ban của HĐND và bầu trưởng các Ban của HĐND TPHCM khóa XI. Kỳ họp cũng bầu Chủ tịch UBND TPHCM, các Phó Chủ tịch UBND TPHCM, các Ủy viên UBND TPHCM khóa XI; bầu Hội thẩm nhân dân của TAND TPHCM, Hội thẩm nhân dân của TAND các khu vực.

Quang cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khoá XI

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử TPHCM báo cáo kết quả bầu cử, kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND TPHCM và trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 cho các đại biểu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH