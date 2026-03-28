Biển nhân tạo Đại Nam: Điểm hẹn giải nhiệt hấp dẫn giữa lòng đô thị

Giữa cao điểm nắng nóng kéo dài tại khu vực Đông Nam bộ, bãi biển nhân tạo tại Khu du lịch Đại Nam (số 1765A Đại lộ Bình Dương, phường Phú An, TPHCM) đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Với quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ cùng nhiều dịch vụ đa dạng, nơi đây mỗi ngày đón hàng ngàn lượt khách đến vui chơi, giải nhiệt.

Biểu diễn Flyboard sôi động vào dịp cuối tuần, tạo điểm nhấn hấp dẫn tại khu biển Đại Nam

Những ngày cuối tháng 3, khi nhiệt độ tại TPHCM và các tỉnh lân cận liên tục duy trì ở mức cao, nhu cầu tìm kiếm không gian vui chơi gắn với nước tăng mạnh. Ghi nhận tại bãi biển nhân tạo Đại Nam cho thấy, ngay từ sáng sớm, lượng khách đã đổ về khá đông, tập trung chủ yếu tại khu vực hồ tạo sóng và dọc bờ biển.

Không khí tại đây luôn sôi động với nhiều hoạt động tắm biển, vui chơi dưới nước. Tiếng sóng nhân tạo hòa cùng tiếng cười nói tạo nên một không gian náo nhiệt. Đặc biệt vào các ngày cuối tuần, chương trình biểu diễn Flyboard càng làm tăng thêm sức hút. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ, học sinh, sinh viên lựa chọn địa điểm này để “trốn nóng” mà không cần di chuyển xa.

Điểm nhấn nổi bật của khu biển là hệ thống tạo sóng hiện đại, mang lại trải nghiệm khá chân thực như tại các bãi biển tự nhiên. Mặt nước trong xanh, được xử lý và thay lọc thường xuyên, góp phần bảo đảm vệ sinh, an toàn cho du khách. Những con sóng cao từ 1m đến 1,6m liên tục vỗ bờ, kết hợp với bờ biển trải dài, tạo cảm giác như đang nghỉ dưỡng tại một bãi biển thực thụ.

Các em học sinh thích thú trải nghiệm trò chơi trượt máng nước tại khu biển Đại Nam

Theo đại diện khu du lịch, biển nhân tạo Đại Nam có diện tích mặt nước khoảng 20.000m², nằm trong tổng thể hơn 21,6ha, với chiều dài bờ biển gần 1,4km. Với sức chứa hơn 30.000 người cùng lúc, nơi đây được xem là một trong những biển nhân tạo có quy mô lớn tại Việt Nam hiện nay. Nhờ đó, ngay cả trong những thời điểm cao điểm, khu vực vẫn đáp ứng tốt nhu cầu vui chơi của đông đảo du khách.

Không chỉ dừng lại ở bãi biển, Khu du lịch Đại Nam còn sở hữu không gian rộng lớn với nhiều hạng mục được đầu tư bài bản. Khuôn viên được quy hoạch thành nhiều phân khu chức năng như khu vui chơi giải trí, vườn thú mở, khu tâm linh, khu ẩm thực và nghỉ dưỡng, hình thành nên một quần thể du lịch đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu trải nghiệm khác nhau.

Song song đó, khu du lịch cũng phát triển mạnh các dịch vụ bổ trợ như trò chơi cảm giác mạnh, khu vui chơi gia đình, hoạt động thể thao dưới nước và hệ thống ẩm thực phong phú. Khu vực nghỉ ngơi với dù che, ghế nằm được bố trí hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để du khách thư giãn sau khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Một trong những yếu tố giúp Đại Nam duy trì sức hút chính là vị trí thuận tiện, chỉ cách trung tâm TPHCM không quá xa, phù hợp cho các chuyến đi trong ngày. Bên cạnh đó, chi phí hợp lý cũng là điểm cộng, giúp nhiều đối tượng du khách dễ dàng tiếp cận.

Khu biển nhân tạo Đại Nam nhìn từ trên cao, thu hút đông đảo du khách đến vui chơi, giải nhiệt

Để thu hút du khách trong mùa cao điểm, khu du lịch hiện triển khai nhiều chính sách ưu đãi như điều chỉnh giá vé phù hợp, tăng cường các chương trình khuyến mãi theo nhóm, gia đình, học sinh – sinh viên. Đồng thời, Đại Nam cũng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn, mang đến trải nghiệm tốt hơn cho du khách. Các hoạt động sự kiện, chương trình vui chơi tập thể cũng được đẩy mạnh, góp phần gia tăng sức hấp dẫn.

Theo ghi nhận, vào những ngày nắng nóng cao điểm, khu biển có thể đón từ vài ngàn đến hàng chục ngàn lượt khách mỗi ngày. Các khu vực hồ tạo sóng và trò chơi dưới nước luôn trong tình trạng nhộn nhịp, phản ánh rõ nhu cầu giải trí ngày càng tăng của người dân đô thị.

Trong bối cảnh du lịch ngắn ngày và vui chơi cuối tuần ngày càng phổ biến, những điểm đến có quy mô lớn, đa dạng dịch vụ như Khu du lịch Đại Nam đang phát huy hiệu quả rõ nét. Không chỉ là nơi giải nhiệt trong mùa nắng nóng, Đại Nam dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều gia đình và du khách, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch trong khu vực.

SƠN VĂN