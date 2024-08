Bình Dương: Tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhất cho Phòng CSHS Công an tỉnh

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương tặng thưởng cho các đơn vị, cá nhân

Cũng dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND cho 2 đồng chí, tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra chuyên án đấu tranh với các đối tượng có hành vi “Chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; biểu dương công an các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” tháng 7-2024.

Trước đó, tháng 7-2022, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Như (SN 1993, ngụ TPHCM) thường xuyên đến một bệnh viện phụ sản, nhi ở TP Thủ Dầu Một để tiếp cận lấy thông tin và tìm những phụ nữ đang mang thai, phụ nữ mới sinh con tại bệnh viện nhưng không có nhu cầu nuôi con… để đặt vấn đề xin nuôi, mua lại trẻ sơ sinh với số tiền từ 20 đến 40 triệu đồng/bé.

Quá trình điều tra xác định Như có tham gia nhiều nhóm kín trên mạng xã hội Zalo, Facebook về việc cho, tặng con nuôi với nhiều tài khoản, tên khác nhau. Khi có người liên hệ, đối tượng sẽ bán trẻ sơ sinh cho những người muốn mua với giá 35 đến 60 triệu đồng/bé.

Công an tỉnh Bình Dương đã mở rộng điều tra, xác định được 7 trẻ sơ sinh đã bị bán. Lực lượng chức năng cũng đồng thời truy xét, bắt khẩn cấp các đối tượng Chu Thị Cúc Phương (SN 1982, quê Khánh Hòa) và Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 2001, quê Bạc Liêu, cùng tạm trú tại tỉnh Đăk Nông) cùng nhiều đối tượng khác để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện mua bán trót lọt hơn 30 vụ mua bán trẻ sơ sinh.

XUÂN TRUNG