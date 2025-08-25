Cơ bản tán thành phương án nhân sự quân đội tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 25-8, tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương báo cáo về công tác chuẩn bị đại hội, Bộ Chính trị ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Quân ủy Trung ương, các cơ quan chức năng và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội trước ở cả 3 cấp (cơ sở, trên trực tiếp cơ sở và trực thuộc Quân ủy Trung ương) thực sự mẫu mực, tiêu biểu để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trong toàn quân đạt kết quả rất tốt; cán bộ chủ trì trúng cử cấp ủy nhiệm kỳ mới và đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên trúng cử với số phiếu tín nhiệm rất cao; chủ động làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, nhất là văn kiện và nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị (về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng) và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Bộ Chính trị cho rằng, dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII đã được chuẩn bị công phu, khoa học; quán triệt, cụ thể hóa dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng, nhất là những nội dung mới, bảo đảm gọn, rõ, có tính khái quát cao; phản ánh toàn diện những kết quả và thành tích nổi bật, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra 5 bài học kinh nghiệm có giá trị thực tiễn cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; xác định tầm nhìn, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm (2025-2030) cụ thể, sát thực, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại, nền quốc phòng toàn dân hiện đại và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng bộ Quân đội chính là hình mẫu trong toàn Đảng về sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh; sức mạnh đồng sức, đồng lòng vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bộ Chính trị cơ bản tán thành và đánh giá cao Phương án nhân sự cán bộ quân đội tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; nhân sự Quân ủy Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 và nhân sự đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng; đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp tục rà soát chặt chẽ để bảo đảm đúng quy định nhân sự đại hội.

Bộ Chính trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII mà Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xác định.

Các đồng chí Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trên cơ sở nội dung kết luận tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp thu những ý kiến tham gia tại các buổi làm việc, ý kiến góp ý của các cơ quan để tiếp tục hoàn thiện nội dung các văn kiện và công tác nhân sự đại hội; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII thành công tốt đẹp, thực sự mẫu mực, tiêu biểu trong toàn Đảng, toàn quân.

TRẦN BÌNH