Hiện thực khát vọng thành hành động, đưa TPHCM vươn tầm siêu đô thị quốc tế

Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa diễn ra thành công, mở ra một chương mới cho sự phát triển của thành phố. Ngay sau đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã có cuộc trao đổi với PV Báo SGGP, khẳng định đây chính là thời cơ vàng để TPHCM bứt phá, hiện thực hóa khát vọng vươn mình thành một siêu đô thị quốc tế năng động, sáng tạo và đáng sống.

* PHÓNG VIÊN: Thưa đồng chí, Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa diễn ra thành công có ý nghĩa như thế nào với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới?

* Đồng chí NGUYỄN VĂN ĐƯỢC: Đại hội vừa diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên của tập thể cán bộ, đảng viên. Đại hội đã tổng kết một cách khách quan, toàn diện những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời chỉ ra những hạn chế, bài học kinh nghiệm để làm cơ sở cho việc hoạch định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, công trình trọng điểm, những đột phá trong giai đoạn tới.

Đại hội đã thống nhất đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, 3 chương trình đột phá, 5 công trình trọng điểm thực hiện trong 5 năm tới. Đại hội lần này không chỉ tổng kết một giai đoạn mà còn hoạch định chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là bước ngoặt khẳng định vị thế, vai trò đầu tàu, tiên phong của TPHCM. Thành công của đại hội không chỉ khẳng định sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan quy hoạch Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

* Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi mở tầm nhìn phát triển TPHCM thành “siêu đô thị quốc tế”. Thưa đồng chí, thành phố sẽ tập trung mạnh vào những giải pháp gì để hiện thực hóa mục tiêu này?

* Định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội xác định tầm nhìn mới cho TPHCM đến năm 2030 trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, thông minh, phát triển nhanh, hiện đại, có chất lượng sống tốt. Đến năm 2045, TPHCM trở thành siêu đô thị quốc tế, một đô thị phát triển ngang tầm các thành phố lớn trên thế giới, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch nổi trội của châu Á; điểm đến hấp dẫn toàn cầu; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững; chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Sứ mệnh của TPHCM phải tiên phong dẫn dắt, lan tỏa phát triển cho cả nước. Vì vậy, thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, mà trước hết là khẩn trương xây dựng, hoàn chỉnh quy hoạch tích hợp, tổ chức không gian phát triển các vùng chức năng, các trục động lực theo tư duy “1 trung tâm, 3 khu vực, 1 đặc khu”, trên cơ sở tối ưu hóa, chia sẻ lợi thế và phối hợp lợi thế so sánh của từng khu vực về không gian phát triển và thế mạnh về địa - kinh tế của siêu đô thị đa trung tâm, theo hành lang sông Sài Gòn và hướng biển.

Thành phố tận dụng được lợi thế các khu vực trên tinh thần phát triển 3 hành lang và 5 trụ cột. Trong đó, 3 hành lang gồm: hành lang Bắc - Nam dọc theo sông Sài Gòn trải dài từ tỉnh Tây Ninh hướng biển; hành lang phía Đông nối khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu - Cần Giờ; hành lang Đông Tây kết nối Đồng Nai - Tây Ninh. 5 trụ cột gồm: công nghiệp; logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, đặc biệt là cụm cảng quốc tế, khu thương mại tự do Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM; du lịch và công nghiệp văn hóa với các cụm du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng cao cấp tại Vũng Tàu - Cần Giờ - Hồ Tràm - Long Hải - Côn Đảo; giáo dục, y tế, KH-CN, biến vùng lõi TPHCM thành trung tâm đào tạo, khoa học công nghệ, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

* Những lĩnh vực mũi nhọn nào sẽ được thành phố ưu tiên thúc đẩy nhằm nâng tầm vị thế của TPHCM trong khu vực và trên thế giới?

* Dựa trên những định hướng đó, chương trình hành động của TPHCM trong 5 năm tới tập trung các giải pháp tái cơ cấu kinh tế dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Các giải pháp huy động mọi nguồn lực cho phát triển trong giai đoạn sắp tới dựa trên kinh tế tư nhân, kinh tế và nguồn lực nhà nước, thí điểm và thúc đẩy nhanh các mô hình kinh tế mới như xanh số, tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng đa trung tâm, siêu kết nối từ các dự án cao tốc, vành đai, metro, đường sắt tốc độ cao, cảng biển, sân bay, chuyển đổi công nghiệp.

Với mục tiêu hướng đến nhóm 100 thành phố đáng sống vào năm 2030, các chỉ tiêu trong văn kiện về xã hội đều hướng tới mục tiêu phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, như: chất lượng giáo dục, y tế, môi trường, không khí, an sinh xã hội, các giá trị sống của người dân và cộng đồng được gìn giữ, phát huy. Quan trọng không kém cần giải quyết triệt để các dự án, vấn đề tồn tại, hạn chế; không để phát sinh các bức xúc mới; tập trung vào các vấn đề nhiều nhiệm kỳ trước có đặt ra nhưng chưa giải quyết được.

Thành phố cũng sẽ đầu tư xây dựng thành trung tâm lớn về tài chính và dịch vụ với trọng tâm xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM có khả năng kết nối các thị trường vốn lớn trên thế giới, thu hút các định chế tài chính toàn cầu, phát triển sản phẩm tài chính mới, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế số và kinh tế xanh.

* Thành phố sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp nào để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10%/năm đến 11%/năm, đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt 14.000 - 15.000USD?

* Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP và nâng cao đời sống nhân dân, thành phố xác định một số nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết, tập trung đột phá hạ tầng giao thông và logistics, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, thành phố sẽ hoàn thiện thể chế, chính sách bảo đảm quyền tài sản, quyền kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng, quyền thực thi hợp đồng; tháo gỡ rào cản về đất đai, tín dụng, quy hoạch, thủ tục để huy động hiệu quả nguồn lực xã hội; đồng thời, mở rộng hợp tác quốc tế và thị trường.

Thành phố xây dựng mô hình quản trị điều phối liên thông, linh hoạt, tiếp tục phát huy cơ chế đặc thù để thu hút nhà đầu tư chiến lược, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bên cạnh đó, tập trung phát triển các ngành công nghệ lõi như bán dẫn - vi mạch, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, công nghệ không gian, hàng không vũ trụ, công nghệ sinh học, dược phẩm cao cấp, sản xuất thông minh, vật liệu mới, năng lượng sạch; thu hút đầu tư các trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Thành phố tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, tiếp tục xây dựng các chính sách vượt trội hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân để kinh tế tư nhân thực sự là động lực phát triển quan trọng nhất theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cùng với đó hình thành và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đầu tàu đủ sức vươn tầm khu vực và thế giới. Các mũi nhọn này không tách rời mà gắn kết, hỗ trợ nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa TPHCM vươn tầm trung tâm kinh tế - tài chính - dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á.

* Đồng chí có thể chia sẻ những bước đi quan trọng của TPHCM để tiếp tục thực hiện nền “hành chính phục vụ” trong bối cảnh hiện nay?

* TPHCM sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phân cấp - phân quyền mạnh hơn, gắn rõ trách nhiệm và tăng cường giải trình. Những mục tiêu cụ thể đặt ra là 100% thủ tục hành chính được số hóa, cung cấp trực tuyến, không phụ thuộc địa giới; quy trình xử lý chuẩn hóa, đơn giản, rút ngắn thời gian; triển khai hệ thống đánh giá sự hài lòng theo thời gian thực. Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị, giám sát chất lượng phục vụ; kỷ luật, kỷ cương hành chính sẽ được siết chặt; cơ chế đối thoại, lắng nghe phản ánh của người dân và doanh nghiệp tiếp tục mở rộng, coi đó là thước đo quan trọng của bộ máy công quyền.

Mặt khác, toàn bộ cơ cấu tổ chức được rà soát, loại bỏ chồng chéo, trùng lắp; bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tinh giản biên chế gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào kỹ năng quản trị hiện đại, hội nhập quốc tế, quản lý đô thị thông minh và ứng dụng công nghệ số. Đặc biệt, cán bộ sẽ được đánh giá dựa trên kết quả đầu ra và sự hài lòng của người dân.

NGÔ BÌNH thực hiện