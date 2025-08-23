Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I đã đặt ra 28 chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chiều 23-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, đảm bảo thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng và chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy. Đại hội đã thảo luận sôi nổi, góp thêm nhiều ý kiến sâu sắc cho Báo cáo chính trị của Đảng bộ; cho ý kiến và thống nhất với kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm từ khi thành lập đến nay; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại hội cũng đã thảo luận nghiêm túc, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, một trong những nhân tố có tính quyết định trực tiếp vào sự thành công của đại hội là tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo của gần 300 đại biểu, đại diện cho 153 cơ sở Đảng và 52.606 đảng viên của Đảng bộ.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí nhấn mạnh, sự thành công của đại hội là tiền đề quan trọng cho quá trình phát triển của Đảng bộ, đòi hỏi Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội. Qua đó đáp ứng sự kỳ vọng của Ban Thường vụ Thành ủy, sự tin tưởng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Đoàn Chủ tịch chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng bộ UBND TPHCM sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng và phát triển Thành phố vươn lên tầm cao mới”, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I đặt ra 28 chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: - Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 11%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 - 15.000 USD. - Kinh tế số chiếm từ 30 - 40%/GRDP. - Đến năm 2030, đạt 35,1 giường bệnh/10.000 dân, 21 bác sĩ/10.000 dân và 35 điều dưỡng/10.000 dân. - Đến năm 2030, 100% người dân Thành phố được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm. - Đến năm 2030, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: Mầm non đạt tỷ lệ 40%; Tiểu học đạt tỷ lệ 45%; Trung học cơ sở đạt tỷ lệ 50%; Trung học phổ thông đạt tỷ lệ 38,5%. - Đến cuối năm 2030, số căn hộ nhà ở xã hội tăng thêm 199.400 căn. - Đến cuối năm 2030, phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50% căn nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn Thành phố (20.000 căn). * 3 chương trình đột phá: về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân; phát triển văn hóa - thể thao. * 5 công trình trọng điểm: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, đường sắt đô thị TPHCM, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, xây dựng Đề án xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại TPHCM.

NGÔ BÌNH - CẨM TUYẾT - CẨM NƯƠNG