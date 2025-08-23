Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 23-8, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 41 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 đồng chí, và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 đồng chí. Danh sách cụ thể gồm:

*11 đồng chí Ban Thường vụ:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Đồng chí Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025,

4. Đồng chí Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

6. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

7. Đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

8. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

9. Đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

10. Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

11. Đồng chí Ngô Thành Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM gồm 4 đồng chí:

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Các Phó Bí thư Đảng ủy (chuyên trách) gồm các đồng chí: Trần Văn Nam, Huỳnh Tân Định và Ngô Thành Tuấn.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 đồng chí:

Đồng chí Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM làm Chủ nhiệm.

Các Phó Chủ nhiệm gồm các đồng chí: Nguyễn Đoàn Lộc và Trần Văn Đạt.

Ủy viên gồm các đồng chí: Trần Văn Bảy, Nguyễn Thị Anh Đào, Hà Thị Hồng Hải, và Đinh Thị Hiền.

NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG - CẨM TUYẾT