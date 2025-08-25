Chính trị

Phường An Đông (TPHCM) trao Huy hiệu Đảng đến 47 đảng viên

SGGPO

Ngày 25-8, Đảng ủy phường An Đông (TPHCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025); trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Đông Phạm Nam Vĩnh An ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc. Cách mạng Tháng Tám thành công là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

IMG_8506.JPG
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Đông Phạm Nam Vĩnh An phát biểu ôn truyền thống

“Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, chúng ta càng thêm tự hào, thêm trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cùng TPHCM và cả nước, Đảng bộ phường An Đông sẽ tiếp tục nỗ lực đưa ra những quyết sách đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh, bền vững của địa phương trong thời gian tới”, đồng chí Phạm Nam Vĩnh An bày tỏ.

IMG_8520.JPG
Bí thư Đảng ủy phường An Đông Trương Minh Kiều trao Huy hiệu 65 năm, 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Trong không khí trang nghiêm, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Đông đã trao tặng Huy hiệu 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng cho 47 đảng viên và truy tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên. Đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với những đảng viên tiêu biểu - những người cống hiến cả tuổi trẻ cho công cuộc đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc, nay tiếp tục là tấm gương sáng trong xây dựng địa phương.

IMG_4500.JPG
IMG_4591.JPG
47 đảng viên phường An Đông nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Đồng chí Phạm Nam Vĩnh An tin tưởng, các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng hôm nay tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu, đóng góp trí tuệ và tâm huyết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; là cầu nối gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường An Đông, nhiệm kỳ 2025-2030.

IMG_4620.JPG
Đại biểu chụp hình lưu niệm
THU HOÀI

Từ khóa

phường An Đông Quốc khánh 2-9 lễ kỷ niệm trao Huy hiệu Đảng đảng viên

