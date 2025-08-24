Tiếp tục xây dựng và củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, nhân dân khắc ghi và tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn của các tầng lớp trong xã hội, tổ chức, cá nhân, doanh nhân, người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, ngày 24-8, tại Thủ đô Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp mặt đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân. Hội nghị có sự tham dự của 300 đại biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại hội nghị, đại diện đại biểu tiêu biểu kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, có chủ trương, chính sách toàn diện, đồng bộ bao phủ các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và các dân tộc có yếu tố đặc thù; tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho kiều bào; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phát huy hiệu quả bền vững...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, cách đây tròn 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn dân tộc Việt Nam đã vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ, xóa bỏ ách thống trị của thực dân, phong kiến.

Để có được những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng là đoàn kết, như Bác Hồ kính yêu đã khẳng định “dân là gốc”, “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Đó là bài học lớn về phát huy vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy MTTQ Việt Nam là tổ chức tiêu biểu, tập hợp rộng rãi mọi lực lượng yêu nước, biến sức mạnh tiềm tàng của nhân dân thành sức mạnh hiện thực, làm nên mọi thắng lợi của cách mạng.

Theo Chủ tịch nước Lương Cường, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, MTTQ Việt Nam luôn giữ vai trò nòng cốt chính trị, là ngôi nhà chung quy tụ, đoàn kết các giai tầng xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Bước vào kỷ nguyên mới, trước những thời cơ, vận hội lớn, nhưng cũng đầy thử thách, càng phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, trí tuệ, khát vọng vươn lên của toàn dân tộc; tiếp tục tôn vinh, lan tỏa, phát huy vai trò to lớn của giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trong hành trình đó, theo Chủ tịch nước, bài học về lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, sự đoàn kết và cống hiến của các thế hệ đi trước vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay và mai sau.

Chủ tịch nước đề nghị MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng và củng cố sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để quy tụ, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đội ngũ doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, xây dựng niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội; phát huy trí tuệ, nguồn lực và vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã tặng quà các điển hình tiêu biểu đã có những đóng góp vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại hội nghị, Hiệp sĩ Đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, niềm tự hào về thành quả của đất nước Việt Nam đã mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc, hòa bình cho người dân, trong đó có đồng bào Công giáo. Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh khẳng định, trong kỷ nguyên mới, người Công giáo Việt Nam tiếp tục, sẵn sàng dấn thân vào các hoạt động vì hạnh phúc của đồng bào. Hiệp sĩ Đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh phát biểu tại hội nghị Theo Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh, Công giáo Việt Nam hiện có 27 giáo phận, trên 7 triệu tín đồ chiếm trên 7% dân số, trên 7.000 chức sắc; khoảng 30.000 tu sĩ của các dòng tu, tu hội, tu đời. Đây là nguồn nhân lực lớn đã và đang đóng góp vào quá trình phát triển đất nước, đưa hình ảnh người Công giáo sống động hơn trong đời sống tôn giáo và đời sống xã hội Việt Nam. Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt, trách nhiệm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, để người dân, tín đồ các tôn giáo yên tâm sống đạo và đóng góp nhiều hơn vào những công trình vĩ đại của đất nước trong kỷ nguyên mới.

