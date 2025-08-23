Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: TPHCM đang đứng trước thời cơ, vận hội mới mang tính lịch sử

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, TPHCM đang đứng trước thời cơ, vận hội mới mang tính lịch sử, với sứ mệnh tiên phong bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Do đó, Đảng bộ UBND TPHCM phải xác định rõ sứ mệnh, vai trò, trách nhiệm để thực hiện mục tiêu, tầm nhìn phát triển TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 23-8, Đảng bộ UBND TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ UBND TPHCM. Đảng bộ UBND TPHCM cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trên cơ sở kế thừa kết quả của chặng đường lịch sử trước đây, Đảng bộ UBND TPHCM có sự phối hợp chỉ đạo điều hành linh hoạt, sáng tạo.

Đồng chí đánh giá cao kết quả đạt được sau thời gian vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý hơn, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, linh hoạt thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Thành phố cũng đẩy mạnh cải cách hành chính thông qua ứng dụng KH-CN, chuyển đổi số, thúc đẩy sự tham gia của người dân; tăng cường trách nhiệm giải trình, nâng cao chất lượng dịch vụ công để góp phần hoàn thành các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Cùng với đó, Thành phố cũng đạt được những thành tựu khác trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại… Đồng chí nhấn mạnh, đó là những kết quả đáng trân trọng, góp phần để thành phố đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 8,5% và tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc mừng các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá công tác lãnh đạo của Đảng ủy UBND TPHCM đã bám sát các mục tiêu; thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới về phương thức, nội dung linh hoạt để phù hợp với tình hình mới, nhất là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Cùng với đó, quan tâm chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm đảng viên, người đứng đầu…

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế. Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu tiếp tục rút ra bài học kinh nghiệm để khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, cần quan tâm đến những vấn đề mới xuất hiện trong tổ chức, bộ máy, quy chế, cơ chế vận hành để kịp thời phát hiện vướng mắc, phát sinh làm ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu năng, hiệu lực để khắc phục với tinh thần sau sắp xếp tổ chức bộ máy mọi việc phải tốt hơn trước.

Theo đồng chí, TPHCM đang đứng trước thời cơ, vận hội mới mang tính lịch sử, với sứ mệnh tiên phong bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Do đó, Đảng bộ UBND TPHCM phải xác định rõ sứ mệnh, vai trò, trách nhiệm để thực hiện mục tiêu, tầm nhìn phát triển của TPHCM.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí nhận xét, Đảng bộ UBND TPHCM có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, trực tiếp tham mưu cho Thành ủy những chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng của thành phố. Do đó, cần đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, tầm nhìn đáp ứng vị trí, vai trò chức năng của Đảng bộ trong thời gian tới. Điều tiên quyết là phải đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng làm nhiệm vụ then chốt, kinh tế là động lực, văn hóa - xã hội là nền tảng, quốc phòng an ninh là trọng yếu để từ đó có giải pháp kịp thời; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Cùng với đó, vận dụng sáng tạo, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những chương trình hành động cụ thể. Quan trọng hơn nữa là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực đầu tư, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, kiều bào…

Đồng chí yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, không để xảy ra bao biện, làm thay hoặc buông lỏng sự lãnh đạo, tập trung đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngày càng rộng khắp. Bảo đảm phòng, chống tham nhũng, lãng phí với phương châm vừa xây, vừa chống, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao sức đề kháng, tu dưỡng, rèn luyện, làm đúng và làm tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm, không để vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn, vi phạm của một người thành vi phạm của tập thể…

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ, đánh giá đúng, sử dụng hợp lý để phát huy năng lực đội ngũ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách ưu tiên tuyển chọn và sử dụng nhân tài trong lĩnh vực công.

Đồng chí thông tin thêm, Trung ương đang soạn thảo các quy định, trong đó có quy định về vị trí việc làm, không để cán bộ “vừa thừa vừa thiếu” như hiện nay. Đó là số lượng đông nhưng khi cần công việc cụ thể, tác nghiệp thực chiến thì lại thiếu.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu Đảng bộ UBND TPHCM tiếp tục tham mưu cơ chế chính sách đã và đang triển khai, đề xuất những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Trong đó, trọng tâm triển khai đưa 4 Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống nhanh, hiệu quả; thực hiện các giải pháp đã đề ra gắn với nhiệm vụ trọng tâm về hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, cần tập trung giải quyết các vấn đề xã hội khác.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, đại hội thành công chỉ là một bước, quan trọng là làm sao tạo ra sản phẩm, tạo ra giá trị trong thực tế. Do đó, Đảng bộ UBND TPHCM cần có chương trình hành động, có kế hoạch triển khai cụ thể, tranh thủ thời cơ và xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, tập trung kiểm tra giám sát.

NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG - CẨM TUYẾT