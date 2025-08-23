Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM

Chiều 23-8, Đảng bộ UBND TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đến dự.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM; Thường trực Đảng ủy UBND TPHCM…

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Được thông tin, Đảng bộ UBND TPHCM được thành lập vào ngày 3-2-2025, được hợp nhất với Đảng bộ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đảng bộ UBND tỉnh Bình Dương (trước đây) từ ngày 1-7-2025.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ UBND TPHCM đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương của Đảng, phát huy dân chủ, vai trò nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thể hiện tinh thần quyết liệt, chủ động vượt khó, đột phá, sáng tạo với quyết tâm chính trị cao, luôn nỗ lực vì sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và những năm tiếp theo, Đảng bộ UBND TPHCM đứng trước những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Sau sắp xếp, 3 địa phương đã hợp nhất tạo nên một thực thể hành chính - kinh tế đặc biệt, bổ sung cho nhau, tạo sự tái cấu trúc toàn diện không gian phát triển mới.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tốt của thế giới.

Tầm nhìn đến năm 2045, TPHCM nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để thực hiện được mục tiêu đó, đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu các đại biểu tập trung trí tuệ, đoàn kết, nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ để đóng góp vào các quyết định quan trọng của đại hội.

Các đại biểu cần nghiên cứu kỹ lưỡng dự thảo các văn kiện, tài liệu và tích cực tham gia thảo luận, thẳng thắn đóng góp vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm của đại hội...

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao bảng tượng trưng số tiền hơn 9,8 tỷ đồng do các đại biểu dự đại hội cùng các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ UBND TPHCM ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do thiên tai. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM trình bày phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, hệ thống chỉ tiêu, chương trình đột phá, công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Đảng bộ UBND TPHCM đề ra 28 chỉ tiêu chủ yếu; 3 chương trình đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân và phát triển văn hóa - thể thao. Cùng với đó là 5 công trình trọng điểm gồm: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế; đường sắt đô thị TPHCM; phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM; xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; xây dựng Đề án xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại TPHCM.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ UBND TPHCM đề ra 28 chỉ tiêu. Trong đó: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 11%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 - 15.000 USD. Kinh tế số chiếm từ 30 - 40%/GRDP. Chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức trên 0,8. Đến năm 2030, đạt 35,1 giường bệnh/10.000 dân, 21 bác sĩ/10.000 dân và 35 điều dưỡng/10.000 dân. Đến năm 2030, 100% người dân Thành phố được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/1 năm. Đến năm 2030, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: Mầm non đạt tỷ lệ 40%; Tiểu học đạt tỷ lệ 45%; Trung học cơ sở đạt tỷ lệ 50%; Trung học phổ thông đạt tỷ lệ 38,5%. Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt 16 - 26%. Tỷ lệ thu gom nước thải đô thị đạt trên 80%; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn đạt trên 45%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được tái chế, xử lý bằng công nghệ mới trên 90%. Đến cuối năm 2030, số căn hộ nhà ở xã hội tăng thêm 199.400 căn. Đến cuối năm 2030, phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50% căn nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn Thành phố (20.000 căn).

>> Một số hình ảnh tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng đại biểu chụp hình lưu niệm

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm công nghệ

Lãnh đạo TPHCM tham quan gian trưng bày sản phẩm du lịch

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Các đại biểu quét mã QR đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do thiên tai

Các đại biểu quét mã QR đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do thiên tai

Đại biểu dự đại hội

Đại biểu dự đại hội

NGÔ BÌNH - CẨM TUYẾT - CẨM NƯƠNG