Chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nơi cụ thể hóa mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống, đồng thời là “cầu nối” gần dân nhất. Vì vậy, Đảng ta luôn coi trọng xây dựng chi bộ, chú trọng nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ để giữ gìn Đảng trong sạch, xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng sinh hoạt chi bộ nặng hình thức, chủ yếu nghe báo cáo và thảo luận chỉ mang tính “thủ tục”, chưa gắn với nhiệm vụ thực tiễn. Một số nơi còn lồng ghép với sinh hoạt chuyên môn, còn sinh hoạt chuyên đề thiếu chiều sâu, ít nội dung thiết thực. Vì vậy, Chỉ thị 50-CT/TW (ngày 23-7) của Ban Bí thư đã nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện về nội dung, hình thức sinh hoạt; chuyển mạnh mẽ từ “họp cho đủ” sang “họp để hành động”.

Chỉ thị 50-CT/TW yêu cầu thống nhất tổ chức sinh hoạt chi bộ vào ngày 3 hàng tháng và tuyệt đối không được kết hợp với các cuộc họp khác. Mỗi quý, chi bộ phải tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất một lần với nội dung phù hợp. Khi sinh hoạt, đảng viên cần trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề xuất giải pháp; đồng thời chi bộ kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, phát hiện, giải quyết những phát sinh từ cơ sở. Những yêu cầu tưởng như mang tính kỹ thuật này, nếu được thực hiện nghiêm túc sẽ góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương và sức chiến đấu của chi bộ, từ đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân ở cơ sở.

Khi sinh hoạt chi bộ được tổ chức với tinh thần “họp để hành động”, các buổi sinh hoạt không còn dừng ở “đọc báo cáo” mà trở thành diễn đàn giải quyết vấn đề. Đây cũng là cách để chi bộ khẳng định vai trò hạt nhân chính trị gần dân nhất, nắm bắt đúng và trúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành hành động thực tế.

Rõ ràng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ không đơn thuần là công việc nội bộ của Đảng mà còn gắn bó chặt chẽ với chất lượng phục vụ nhân dân. Khi sinh hoạt chi bộ thực sự phát huy dân chủ, mỗi đảng viên có điều kiện nêu ra chính kiến, đề xuất giải pháp cho những vấn đề thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Một chi bộ mạnh sẽ lãnh đạo đơn vị vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong cải cách hành chính. Ngoài ra, một cơ chế sinh hoạt chi bộ hiệu quả còn giúp nắm bắt, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, giải quyết tốt hơn các vấn đề người dân quan tâm. Như vậy, nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng đồng nghĩa với nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên, thúc đẩy sự đổi mới trong phương thức làm việc của chính quyền và quan trọng hơn là nâng cao sự hài lòng của người dân.

Trong bối cảnh cả nước đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kỷ luật sinh hoạt chi bộ càng có vai trò quan trọng nhằm góp phần đảm bảo bộ máy mới hoạt động thông suốt, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Do đó, tinh thần “họp để hành động” cần phải trở thành nếp vận hành thường xuyên nhằm nâng chất lượng sinh chi bộ; “quy trình sinh hoạt chi bộ” phải chuẩn hóa; mỗi sinh hoạt chuyên đề phải bảo đảm thảo luận sâu sắc và đề ra được các giải pháp khả thi đối với các vấn đề bức xúc của địa phương và cơ quan... Quan trọng hơn, mỗi đảng viên phải có trách nhiệm cụ thể hóa tinh thần mà Chỉ thị 50-CT/TW đặt ra, biến những cam kết trong các buổi sinh hoạt thành hành động thực chất, tạo ra kết quả đo đếm được, gắn trực tiếp với công việc của cơ quan, đơn vị và đời sống người dân.

KIỀU PHONG