Bình ổn giá, củng cố niềm tin tiêu dùng

Dù giá cả đầu vào biến động nhưng thị trường hàng hóa tiêu dùng tại TPHCM vẫn giữ được nhịp ổn định nhờ chương trình bình ổn phát huy hiệu quả và sự đồng hành của nhà bán lẻ nội địa.

Chuyến hàng lưu động được Co.opmart Vũng Tàu tổ chức đầu tháng 11-2025 thu hút người dân tham gia mua sắm

Nhiều nhóm hàng tăng giá

Những tháng cuối năm 2025, thị trường hàng hóa tiêu dùng tại TPHCM đang có chiều hướng tăng. Theo Thống kê TPHCM, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,14% so với tháng trước và 3,5% so với cùng kỳ. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ, có đến 9 nhóm tăng giá, nổi bật là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,48%, thiết bị - đồ dùng gia đình tăng 0,46.

Đi sâu vào “rổ hàng thiết yếu”, thực phẩm tăng 0,47%, trong đó thịt gia cầm, thủy sản tươi sống và rau củ đều nhích giá; riêng rau tươi, rau khô tăng đến 3%, còn dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng 0,61%. Những con số này đã phần nào phản ánh rõ chi phí sinh hoạt vẫn đang leo thang.

Việc tăng giá hàng hóa được đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) cho biết, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tỷ giá USD tăng từ 25.000 lên 26.500 đồng chỉ trong 1 năm, khiến chi phí nhập khẩu nguyên liệu và vật tư đầu vào đội thêm khoảng 6%, đẩy giá thành sản phẩm lên cao. Nhiều doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt trong các ngành thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng nhanh buộc phải điều chỉnh giá bán lẻ để cầm cự trước đà tăng chi phí đầu vào.

Đại diện HUBA nhận định, thị trường tiêu dùng đang phân tầng rõ rệt khi nhóm thu nhập cao chuyển sang tiêu dùng chọn lọc và xanh hơn, trong khi nhóm thu nhập trung bình và thấp phải thắt chặt chi tiêu, ưu tiên hàng thiết yếu và hàng bình ổn giá. “Nếu không kiểm soát được giá đầu vào và duy trì được hệ thống phân phối ổn định, doanh nghiệp nội sẽ gặp khó trong việc giữ chân người tiêu dùng”, HUBA nhấn mạnh.

Nỗ lực bình ổn

Trước những biến động giá cả và tỷ giá ngoại tệ, chương trình Bình ổn thị trường năm 2025 của TPHCM đang phát huy vai trò “điểm tựa” giúp người dân an tâm mua sắm và ổn định đời sống. Theo Sở Công thương TPHCM, đến nay đã có 72 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình, tăng 3 đơn vị so với năm 2024, trong đó 6 doanh nghiệp lần đầu tham gia.

Theo ông Ngô Hồng Y, Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương TPHCM, chương trình tập trung vào các nhóm hàng lương thực - thực phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, thịt, trứng, thủy hải sản, rau củ quả, sữa, nước uống, gia vị… với sản lượng chuẩn bị chiếm từ 23-31% thị phần, riêng dịp Tết Bính Ngọ 2026 có thể đạt 25-43%.

So với năm ngoái, lượng hàng bình ổn năm 2025 dự kiến tăng 4-6%, đủ sức chi phối và điều tiết thị trường, đảm bảo người dân mua được hàng hóa thiết yếu với giá hợp lý trong bất kỳ tình huống nào. Ngoài ra, sở cũng mở rộng quy mô chương trình “Bán hàng lưu động - Bình ổn thị trường”, tăng địa điểm, số đợt tổ chức, luân phiên hoạt động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao. Mỗi phiên bán hàng không chỉ mang đến sản phẩm bình ổn, mà còn là dịp để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu Việt, tăng cường kết nối cung - cầu và củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Là doanh nghiệp đi đầu trong tham gia bình ổn thị trường và bán hàng lưu động, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, chia sẻ tự hào là đơn vị tiên phong thực hiện bình ổn thị trường trong nhiều năm qua. Trong mọi hoạt động, Saigon Co.op luôn đặt tiêu chí ổn định giá lên hàng đầu, sẵn sàng giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận cùng nhà sản xuất để đảm bảo giá hàng hóa không tăng đột biến.

Theo đó, đối với hoạt động bình ổn thị trường, Saigon Co.op bền bỉ tham gia bình ổn đầy đủ các nhóm hàng thiết yếu từ gạo, dầu ăn, nước mắm, thịt heo, trứng, rau củ quả, thủy hải sản, sữa đến sản phẩm chế biến sẵn. Không chỉ đảm bảo nguồn cung ổn định, doanh nghiệp còn phối hợp cùng các nhà cung cấp tổ chức chương trình khuyến mãi luân phiên theo từng ngành hàng, mức giảm có thời điểm lên đến 50%, giúp người dân mua sắm tiết kiệm hơn mà vẫn an tâm về chất lượng.

Tổ chức bán hàng lưu động

Không chỉ dừng lại ở việc bình ổn giá, Saigon Co.op còn triển khai nhiều chương trình tiếp sức cộng đồng, đưa hàng hóa đến các khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa. Ước tính, từ đầu năm đến nay, các điểm bán của doanh nghiệp ở nhiều xã/phường trên khắp TPHCM đã triển khai hàng trăm chuyến bán hàng lưu động về các khu dân cư, khu công nghiệp và vùng ven, mang hàng bình ổn giá đến tận tay người lao động. Mỗi chuyến xe đều chở theo những mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước giặt, bánh, gia vị… với mức giảm từ 10-50% so với giá thị trường.

Saigon Co.op cho biết, từ nay đến cuối năm, các chuyến bán hàng lưu động sẽ diễn ra thường xuyên hơn để phục vụ người dân ở nhiều khu vực. Mở đầu cho chuỗi hoạt động này, trong hai ngày 1 và 2-11 vừa qua, Co.opmart Vũng Tàu đã mang đến chương trình “Bán hàng lưu động - Giá cực tốt” tại trụ sở UBND phường Vũng Tàu. Tại đây, hàng loạt mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước giặt, bánh, gia vị… được giảm giá đến 50%, thu hút đông đảo người dân đến mua sắm. Ở mỗi điểm bán, hình ảnh quen thuộc là những đoàn viên trẻ của Saigon Co.op tất bật bày hàng, tư vấn, còn người dân thì tay xách nách mang, nụ cười rạng rỡ.

Có thể nói, khi chi phí đầu vào tăng cao, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, thì việc đồng hành của những đơn vị như Saigon Co.op không chỉ giúp thị trường ổn định, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần người Việt ưu tiên dùng hàng Việt. Từng chuyến xe hàng rong ruổi đến khu dân cư, từng phiên chợ nhỏ ở vùng ven… là minh chứng cho bản lĩnh của nhà bán lẻ Việt trong hành trình bền bỉ, trách nhiệm và gắn bó cùng cộng đồng.

Đưa hàng Việt về nông thôn Không chỉ giữ vai trò bình ổn thị trường tại TPHCM, Saigon Co.op còn tích cực lan tỏa hàng Việt về các địa phương thông qua chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn”. Theo đó, ngày 31-10 vừa qua, Công đoàn và Đoàn thanh niên Co.opmart Tân Châu (tỉnh An Giang) đã mang hàng trăm sản phẩm thiết yếu đến phục vụ người dân xã Châu Phong. Tại gian hàng lưu động đặt trước hội trường UBND xã, người dân có thể dễ dàng mua sắm thực phẩm sạch, đồ gia dụng, nhu yếu phẩm… với giá cả bình ổn, nguồn gốc rõ ràng, chất lượng đảm bảo. Chương trình không chỉ góp phần quảng bá hàng Việt mà còn giúp người dân vùng nông thôn tiếp cận sản phẩm uy tín, giá cả hợp lý. Với tinh thần Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Co.opmart Tân Châu đã tạo nên không khí mua sắm sôi nổi, thân tình, lan tỏa thông điệp “Hàng Việt chất lượng - giá cả phải chăng - phục vụ tận nơi”. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa mà Saigon Co.op thực hiện thường xuyên trên khắp cả nước, góp phần củng cố niềm tin và tình cảm của người tiêu dùng với hàng Việt.

NGỌC ANH