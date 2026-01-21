BJC sắp chi hơn 19.300 tỷ đồng mua chuỗi MM Mega Market Việt Nam

Theo thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan, thông qua công ty con C-Distribution Asia Pte. Ltd. (CDA), Tập đoàn Berli Jucker Public Company Limited (BJC) sẽ mua lại 100% cổ phần TCC Land International (Singapore) (TCCLI) từ Golden Land International (GLI), một đơn vị có liên quan về sở hữu.

TCCLI hiện là pháp nhân duy nhất nắm giữ toàn bộ vốn tại MM Mega Market Việt Nam, hệ thống bán buôn hàng tiêu dùng với 30 chi nhánh trên cả nước, phục vụ chủ yếu nhóm khách hàng chuyên nghiệp như khách sạn, nhà hàng, doanh nghiệp và dịch vụ ăn uống.

Khách mua rau củ quả các loại tại MM Mega Market Hiệp Phú, TPHCM. Ảnh: GIA HÂN

Tổng giá trị thương vụ được xác định khoảng 22,5 tỷ baht tương đương hơn 19.300 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, TCCLI và MM Mega Market Việt Nam sẽ trở thành công ty con của BJC. Giao dịch dự kiến hoàn tất trong quý 2-2026, sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường của BJC thông qua và hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan, trong đó có chấp thuận về cạnh tranh tại Việt Nam.

BJC đánh giá đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng hiện diện tại thị trường Việt Nam, một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực ASEAN. Việc sở hữu trực tiếp MM Mega Market Việt Nam cho phép tập đoàn thiết lập mạng lưới phân phối toàn diện, từ bán buôn, bán lẻ đến các nền tảng trực tuyến, qua đó nâng cao hiệu quả kiểm soát chuỗi cung ứng và củng cố lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính cho thấy MM Mega Market Việt Nam duy trì nền tảng ổn định. Năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu khoảng 17,8 tỷ baht, lợi nhuận ròng 442 triệu baht. Dù công ty mẹ TCCLI từng ghi nhận lỗ ròng do chi phí tài chính liên quan các khoản vay nội bộ, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam vẫn được BJC đánh giá là tài sản có chất lượng, với tệp khách hàng chuyên nghiệp lớn và ổn định.

Người dân mua rau củ quả các loại tại siêu thị MM Mega Market trên địa bàn TPHCM

BJC kỳ vọng việc tích hợp MM Mega Market Việt Nam vào hệ sinh thái của tập đoàn sẽ tạo ra hiệu quả cộng hưởng trong thu mua, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, không chỉ tại Việt Nam mà còn kết nối với các thị trường Thái Lan, Lào và Campuchia.

Thương vụ được xếp vào giao dịch quy mô lớn, chiếm hơn 30% giá trị tài sản hữu hình thuần của BJC. Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 13-2-2026 để xin ý kiến phê duyệt.

THI HỒNG