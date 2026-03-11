Chi quỹ bình ổn nhưng giá xăng dầu vẫn tăng mạnh

Đêm 10-3, liên bộ Công thương - Tài chính đã quyết định chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức cao để hạn chế đà tăng giá, trong bối cảnh giá thành phẩm xăng dầu thế giới tăng mạnh. Tuy vậy, giá bán lẻ nhiều mặt hàng xăng dầu trong nước vẫn tăng từ 23 giờ 45 phút cùng ngày.

Giá xăng dầu vẫn tăng sau khi chi mạnh Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Theo thông tin điều hành từ Bộ Công thương ngày 10-3, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nhưng cho phép chi sử dụng quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Mức chi cụ thể: 4.000 đồng/lít đối với xăng sinh học E5RON92 và xăng RON95, 5.000 đồng/lít đối với dầu diesel, 4.000 đồng/lít đối với dầu hỏa và 4.000 đồng/kg đối với dầu mazut.

Sau khi thực hiện chi quỹ, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường nội địa được điều chỉnh như sau: xăng E5RON92 không cao hơn 26.570 đồng/lít, tăng 1.344 đồng/lít (tương ứng tăng 5,33%); xăng RON95-III không cao hơn 29.120 đồng/lít, tăng 2.073 đồng/lít (7,66%); dầu diesel 0,05S không cao hơn 30.717 đồng/lít, tăng 478 đồng/lít (1,58%); dầu hỏa không cao hơn 32.385 đồng/lít, giảm 2.706 đồng/lít (tương ứng giảm 7,71%); dầu mazut 180CST 3,5S không cao hơn 24.707 đồng/kg, tăng 3.380 đồng/kg (15,85%).

Liên bộ cho biết, việc chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nhằm giảm mức tăng của giá xăng dầu trong nước trước biến động mạnh của thị trường thế giới. Trong kỳ điều hành này, bình quân giá thành phẩm xăng RON92 trên thị trường thế giới là 139,3 USD/thùng, tăng 26,95%; còn xăng RON95 là 147,5 USD/thùng, tăng 26,97% so với kỳ trước. Giá dầu diesel cũng tăng 20,16% và dầu mazut tăng 41,32%.

Theo tính toán của cơ quan điều hành, nếu không sử dụng quỹ, giá xăng E5RON92 có thể tăng 5.344 đồng/lít, xăng RON95 tăng 6.073 đồng/lít, dầu diesel tăng 5.478 đồng/lít so với kỳ điều hành ngày 7-3.

Quyết định chi quỹ được thực hiện theo Quyết định số 441/QĐ-BCT ngày 10-3-2026 của Bộ trưởng Bộ Công thương, áp dụng từ 23 giờ 45 phút ngày 10-3.

Đây là lần đầu tiên, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được sử dụng trở lại sau nhiều kỳ điều hành kể từ cuối năm 2023 đến nay. Cùng với biện pháp này, Bộ Công thương cho biết đang phối hợp Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn giá.

PHÚC VĂN