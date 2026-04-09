Nghiên cứu giá điện theo khung giờ để điều tiết thời gian sạc xe điện

Bộ Công thương cho biết, đang nghiên cứu cơ chế giá điện theo khung giờ nhằm khuyến khích người dân sạc xe điện ngoài giờ cao điểm, qua đó giảm nguy cơ quá tải cục bộ và tối ưu vận hành hệ thống điện quốc gia.

Chiều 9-4, thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công thương, ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, cho biết hệ thống điện đang chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó có các đợt nắng nóng kéo dài làm tăng nhu cầu sử dụng điện; diễn biến địa chính trị thế giới ảnh hưởng đến nguồn cung và giá nhiên liệu phục vụ phát điện. Trong bối cảnh đó, xu hướng chuyển dịch sang phương tiện sử dụng xe điện diễn ra rõ hơn.

Ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công thương) thông tin tại họp báo. Ảnh: CẤN DŨNG

Dẫn số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, ông Nguyễn Thế Hữu cho biết, đến hết năm 2025, nhu cầu điện cho lĩnh vực giao thông vận tải ước khoảng 652 triệu kWh, tương đương 0,2-0,3% tổng nhu cầu điện thương phẩm toàn quốc.

Dự báo đến năm 2030, số lượng ô tô điện có thể đạt khoảng 1-1,6 triệu xe, xe máy điện khoảng 8-13 triệu xe. Khi đó, nhu cầu tiêu thụ điện cho giao thông ước đạt 3,1-5,6 tỷ kWh mỗi năm, chiếm khoảng 0,68-1,1% tổng nhu cầu điện. Với tỷ trọng này, điện tiêu thụ từ xe điện chưa tạo áp lực đáng kể lên hệ thống điện quốc gia.

Cục Điện lực cho rằng vấn đề không nằm ở tổng sản lượng điện, mà là công suất phụ tải tại thời điểm sạc. Nhu cầu điện cho giao thông phụ thuộc vào bốn yếu tố chính gồm: quy mô phương tiện, mức tiêu hao năng lượng, hành vi sạc và mức độ tập trung theo khu vực.

Phó Cục trưởng Cục Điện lực dẫn chứng, khi 100.000 ô tô điện cùng sạc nhanh với công suất từ 60-120kW, tổng công suất tức thời có thể đạt 6-12GW, tương đương khoảng 1/8 đến 1/4 công suất phụ tải cực đại của hệ thống điện hiện nay. Điều này cho thấy nguy cơ quá tải cục bộ có thể xuất hiện nếu việc sạc tập trung trong cùng thời điểm hoặc tại các khu vực có mật độ phương tiện cao.

Từ thực tế trên, Bộ Công thương nhận định thách thức trong dài hạn là phát triển đồng bộ lưới điện trung, hạ áp với hạ tầng trạm sạc. Nguy cơ quá tải cục bộ có thể xảy ra tại khu vực đông dân cư hoặc nơi tập trung nhiều trạm sạc nếu không có giải pháp điều tiết phù hợp.

Bộ Công thương sẽ rà soát, cập nhật quy hoạch phát triển điện lực, trong đó ưu tiên lưới điện phân phối tại các khu vực có tốc độ điện hóa cao. Cơ chế giá điện theo khung giờ cũng được nghiên cứu nhằm khuyến khích sạc ngoài giờ cao điểm. Song song đó, ngành điện sẽ thúc đẩy phát triển trạm sạc thông minh, tích hợp với các nguồn điện phân tán để giảm áp lực lên hệ thống.

PHÚC VĂN