Đến hẹn lại ... giải cứu

- Này Bảy, làm tô cháo lươn giải sầu coi. Hàng "giải cứu"; dưới Cà Mau mới lên đó, rẻ giật mình!

- Lại cứu! Tháng trước tui với ông vừa "xử" mớ dưa hấu, tháng kia thì "giải quyết" bí đỏ lăn lóc đầy bếp. Sao cái thực đơn "giải cứu" nhà ông nó cứ dài dằng dặc, ăn hoài không hết vậy?

- Mình vốn nặng lòng trắc ẩn, thấy kêu là xúm vô thôi. Mà nghe đâu ngành chức năng cũng vừa nhắc: Bà con xem kỹ thị trường trước khi thả giống nha!

- Đợi lươn quá lứa, mất giá sạch rồi mới đem khuyến cáo ra làm đồ gia vị hả? Cứu được bữa nay, mai mốt lại cứu tiếp, cái vòng này biết bao giờ mới dứt.

- Nhìn qua thì thấy ấm cái bụng thiệt, mà nghĩ lại thấy... lo cái hậu quá, ông ơi.

- Chớ sao! Thôi, ăn cháo đi cho nóng, nhưng bữa sau ông chỉ được rủ tui ăn mừng "nông sản tỷ đô" thôi nha, đừng rủ tui "đi cứu" thêm con gì nữa... tui đuối dữ lắm rồi!

HAI GAI

