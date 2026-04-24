TPHCM: Đồng loạt tắt đèn quảng cáo sau 22 giờ chia sẻ áp lực cung ứng điện

Đây là hành động quyết liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND TPHCM về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô, đợt cao điểm nắng nóng năm 2026 và giai đoạn 2027-2030.

Một bảng hiệu quảng cáo công suất lớn trên đường Lê Lợi tắt sau 22 giờ tối 23-4

Ghi nhận thực tế tại các tuyến đường trung tâm như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, các tuyến đường hướng ra sân bay Tân Sơn Nhất… các bảng hiệu, hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí công suất lớn đều tắt.

Song song đó, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) cũng đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức các nhóm công tác kiểm tra ban đêm, trực tiếp vận động khách hàng tắt hoặc giảm công suất hệ thống chiếu sáng sau 22 giờ.

Bảng quảng cáo công suất lớn tại khu vực hướng ra sân bay Tân Sơn Nhất tắt sau 22 giờ

Việc triển khai đồng bộ từ ngày 1-4 đến hết tháng 6-2026, tập trung vào các khu vực có mật độ quảng cáo lớn, tuyến đường thương mại, dịch vụ.

Đáng chú ý, tinh thần tiết kiệm điện đang dần chuyển dịch mạnh mẽ từ sự vận động của cơ quan chức năng sang tinh thần tự giác của cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều chủ cơ sở kinh doanh, trung tâm thương mại, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo đã chung tay, chủ động điều chỉnh thời gian vận hành bảng hiệu đến 22 giờ hàng ngày.

Bảng hiệu quảng cáo ở góc đường Lê Lợi - Pasteur

Khẳng định tầm quan trọng của chiến dịch, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC nhấn mạnh, trong điều kiện phụ tải tiếp tục tăng cao vào mùa khô, việc tiết kiệm điện không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, ổn định. Các giải pháp như tắt chiếu sáng quảng cáo, giảm phụ tải không cần thiết sẽ góp phần trực tiếp giảm áp lực cung ứng điện cho toàn thành phố.

Nhân viên EVNHCMC vận động khách hàng chung tay thực hiện tiết kiệm điện

Thành phố cũng chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp khác, như: Yêu cầu các cơ quan hành chính điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa từ 26°C trở lên; giảm ít nhất 50% công suất chiếu sáng tại các khu vực hành lang, bãi xe và khuyến khích các hộ gia đình tắt thiết bị khi không cần thiết. Trong quý 1-2026, sản lượng điện tiết kiệm của thành phố là 327,4 triệu kWh, tương đương với 2,45% điện thương phẩm.

MẠNH THẮNG