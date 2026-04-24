Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026): Thành phố nghĩa tình

TPHCM giữ vai trò đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng, trung tâm liên kết vùng và cũng là thành phố nặng nghĩa đồng bào, giàu lòng nhân ái, luôn vì cả nước, cùng cả nước trong mỗi bước phát triển.

Phát triển và sẻ chia

Bao năm qua, cùng với nhịp phát triển mạnh mẽ, TPHCM - Thành phố Anh hùng vẫn bền bỉ vun bồi phẩm chất đã trở thành căn cốt: nghĩa tình. Nghĩa tình trong cách chăm lo cho người dân thành phố và nghĩa tình trong sự sẻ chia với đồng bào cả nước mỗi khi thiên tai, bão lũ ập đến. Một mái nhà được sửa lại ở Cần Giờ. Một cây cầu bắc qua suối ở miền núi phía Bắc. Những cây cầu giao thông nông thôn ở đất Mũi Cà Mau… Mỗi công trình hoàn thành không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt về đi lại, ăn ở, mà còn tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc dự khánh thành cây cầu giao thông nông thôn ở tỉnh Cà Mau do TPHCM tài trợ Ảnh: VĂN MINH

Những ngày đầu tháng 4-2026, con đường Rừng Sác như bừng lên trong sắc hoa giấy nở rực. Chúng tôi về xã An Thới Đông, vùng biển Cần Giờ. Gió thổi lồng lộng, mang theo vị mặn của biển. Hai bên đường, màu xanh của rừng ngập mặn trải dài đến tận chân trời. Càng đi sâu, càng rõ nỗi nhọc nhằn của những con người bám đất, bám rừng mưu sinh.

Trong một con hẻm nhỏ, căn nhà của chị Bùi Thị Hồng Phượng (ấp An Đông) vừa được sửa lại, sáng lên trong nắng sớm. Mùi vôi mới còn phảng phất. Trước đó, nơi đây từng là một căn nhà xiêu vẹo, mưa xuống thì dột, nắng lên thì hắt nóng, còn mỗi mùa nước lớn, cả gia đình lại thức trắng canh con nước tràn vào.

Chị Phượng mảnh dẻ, nước da sạm vì nắng gió. Gần 10 năm, người phụ nữ ấy vừa làm mẹ, vừa làm trụ cột chính của gia đình khi người chồng phải chạy thận. Hiểu được hoàn cảnh ấy, chính quyền xã An Thới Đông đã vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp căn nhà chị. Một mái nhà được sửa lại, cùng với một cuộc sống mới. Các con có góc học tập đàng hoàng hơn; chị có thể ngủ trọn giấc, không còn nỗi lo mưa gió, thấp thỏm nước dâng.

Câu chuyện của chị Phượng là một lát cắt nhỏ giữa lòng thành phố nghĩa tình. Chỉ trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, thành phố đã chăm lo hơn 3 triệu phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân, người lao động khó khăn và nhiều nhóm đối tượng khác. Quan trọng hơn con số, điều đọng lại chính là một thông điệp rõ ràng: thành quả phát triển phải đến được với người dân, người dân được thụ hưởng thành quả phát triển đó của TPHCM.

Với truyền thống nghĩa tình, hơn nửa thế kỷ qua, mọi chính sách, chủ trương của TPHCM đều hướng đến người dân, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách. Chính trên nền tảng vững chắc đó, nhiều chủ trương nhân văn tiếp tục được đặt ra.

Thường trực Thành ủy TPHCM đã cho chủ trương nghiên cứu, triển khai việc miễn phí vé xe buýt cho người dân thành phố; đồng thời khẩn trương tổ chức khám, tầm soát sức khỏe miễn phí cho người dân ngay từ năm 2026, thay vì triển khai theo từng giai đoạn. Những chủ trương ấy cho thấy rất rõ TPHCM phát triển không chỉ là xây thêm công trình, không chỉ là tăng thêm nguồn lực, mà trước hết, trên hết là phục vụ người dân, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Vì cả nước, cùng cả nước

Tinh thần nghĩa tình không chỉ hiện diện trong lòng thành phố, mà còn tiếp tục lan đến nhiều vùng đất khác trong cả nước. Ở xã Kim Phượng (tỉnh Thái Nguyên), cầu Nà Bó do TPHCM hỗ trợ kinh phí xây dựng được khánh thành cuối năm 2025 đã trở thành niềm vui lớn của người dân bản làng. Trước đây, con suối là ranh giới ngăn trở việc đi lại.

Vào mùa mưa lũ, việc qua lại càng thêm hiểm nguy. Trẻ em đến trường vất vả. Việc vận chuyển nông sản, hàng hóa bị gián đoạn. Cây cầu mới hoàn thành không chỉ nối đôi bờ con suối, mà còn mở ra một nhịp sống mới cho cả vùng dân cư. Cây cầu giúp việc đi lại an toàn hơn, hàng hóa lưu thông thuận lợi hơn, đời sống người dân bớt khó khăn hơn…

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm hỏi, động viên người dân xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa) Ảnh: VĂN MINH

Nếu trong đời sống thường ngày, nghĩa tình của TPHCM được thể hiện bằng sự chăm lo bền bỉ, thì khi thiên tai, bão lũ xảy ra, nghĩa tình ấy càng phát huy cao độ với tinh thần thần tốc, dốc hết sức mình để cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, bão lũ. Năm 2025, nhiều tỉnh, thành phố ở miền Bắc và miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ. Nhiều gia đình mất nhà cửa, tài sản. Trường học, trạm y tế, công trình giao thông bị hư hỏng. Trong hoàn cảnh ấy, TPHCM không đứng ngoài.

Có những đêm thành phố không ngủ. Cả hệ thống chính trị, MTTQ Việt Nam các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay góp sức, quyên góp tiền bạc, thuốc men, lương thực, nhu yếu phẩm để hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và đoàn cứu trợ của TPHCM lên đường ngay trong đêm cuối tháng 11-2025, ra tỉnh Khánh Hòa cứu trợ.

Dòng xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm nối nhau dọc quốc lộ, xuôi ra miền Trung thân thương. Ánh đèn xe xuyên màn đêm, mang theo cả tấm lòng của TPHCM hướng về nơi bà con đang oằn mình chống chọi với mưa lũ.

Trong những đợt cứu trợ, hỗ trợ các địa phương, TPHCM tập trung tổng lực, toàn tâm, toàn ý, chung sức đồng lòng hỗ trợ. Nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ bà con với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân trên hết, trước hết, tuyệt đối không để người dân đói, rét.

TPHCM tổng lực huy động các lực lượng phối hợp sửa chữa cầu đường, trường học, trạm y tế; hỗ trợ xử lý nguồn nước ô nhiễm; góp sức khôi phục thông tin liên lạc. Tất cả diễn ra trong nhịp độ gấp rút, liên tục, không để đứt quãng, để người dân sớm tái thiết cuộc sống sau thiên tai, bão lũ, để trẻ em không bị gián đoạn đến trường.

Điều đáng quý, TPHCM không dừng lại ở hỗ trợ trước mắt. Sau cứu trợ khẩn cấp là những chương trình dài hơi hơn: sửa trường để học sinh sớm trở lại lớp, khôi phục trạm y tế để người dân được chăm sóc sức khỏe, thông cầu, thông đường để sản xuất không bị đứt gãy. Không chỉ giúp người dân qua cơn khó khăn, thành phố giúp họ đứng lên, rồi bước tiếp.

Tinh thần “TPHCM vì cả nước, cùng cả nước” là một dòng chảy đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Sức mạnh của TPHCM không chỉ nằm ở quy mô kinh tế, mà còn ở năng lực hành động, truyền thống nghĩa tình, nhân ái sẻ chia mỗi khi đồng bào cần. TPHCM không chỉ lớn về tầm vóc kinh tế, mà còn lớn về tấm lòng. Phía trước còn nhiều việc lớn, nhiều yêu cầu mới, nhưng với nền tảng nghĩa tình ấy, cùng những cơ chế đang mở ra, TPHCM có đủ cơ sở để tiếp tục đi trước, làm mẫu, mở đường, không chỉ cho sự phát triển của chính mình mà còn cho hành trình vươn lên của cả nước.

Tiếp nối những chuyến chăm lo an sinh xã hội ở các tỉnh bạn, tháng 3 năm nay, đoàn công tác của TPHCM đã đến Cà Mau, trao kinh phí xây dựng 11 căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo; khánh thành 2 cây cầu giao thông nông thôn tại xã Thới Bình. Những con số nghe qua có thể chưa nhiều, nhưng ở vùng sâu, vùng xa, đó là sự đổi thay rất lớn. Một căn nhà mới giúp người dân bớt nỗi lo mỗi mùa mưa gió. Một cây cầu mới không chỉ nối đôi bờ sông, mở lối đi lại, làm ăn, mà còn mở đường đến trường cho trẻ nhỏ, mở thêm cơ hội phát triển cho những vùng quê còn nhiều cách trở.

VĂN MINH - CẨM NƯƠNG