Nhiều nơi có mưa trong ngày 23-4

Chiều 23-4, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin về diễn biến mưa trên cả nước.

Mưa rào ở Hà Nội do không khí lạnh sáng sớm 23-4. Ảnh: THẾ KHA

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, trong ngày 23-4, nhiều nơi ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Theo cơ quan khí tượng, đêm 23-4, Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Từ tối 23-4 đến hết ngày 24-4, mưa có xu hướng mở rộng và tập trung xuống khu vực Bắc Trung bộ. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 90mm.

Từ tối 23-4 đến ngày 25-4, khu vực Trung Trung bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10-30mm trong 24 giờ, có nơi trên 70mm trong 24 giờ. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, không khí lạnh trái mùa ở Bắc bộ đang di chuyển hoặc khuếch tán xuống Trung bộ. Do đó, vùng mưa có xu hướng dịch chuyển dần từ Bắc bộ xuống Trung bộ trong khoảng thời gian từ ngày 23-4 đến 25-4.

Tối và đêm 23-4, mưa tập trung từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Một số nơi có mưa lớn kèm dông, lốc, sét và khả năng xảy ra mưa đá.

Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, mưa dông hình thành từ vùng núi phía Tây và có xu hướng lan sang phía Đông. Khu vực Tây Nguyên cũng có mưa dông cục bộ. Trong khi khu vực Nam bộ cơ bản ít mưa, chỉ riêng tỉnh Đồng Nai có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ, phạm vi hẹp vào tối 23-4.

Còn theo dữ liệu đo mưa tự động trên phạm vi toàn quốc (Vrain), từ tối 22-4 đến 18 giờ ngày 23-4, nhiều nơi đã có mưa to, tập trung tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Dưới đây là bảng dữ liệu mưa tại Bắc bộ, nguồn: Vrian

Khu vực Lượng mưa (mm) Trạm đo Mức mưa Hà Nội 31,8 Bất Bạt Mưa vừa Tuyên Quang 39,4 Yên Nguyên Mưa vừa Lào Cai 87,2 Khau Phạ Mưa to Điện Biên 46,4 Phình Sáng Mưa vừa Lai Châu 71 Tà Gia 2 Mưa to Sơn La 70,4 Chiềng Khay Mưa to Thái Nguyên 26,2 Thái Nguyên Mưa vừa Phú Thọ 76,8 Lâm Thao Mưa to Bắc Ninh 44,6 Đèo Hạ My Mưa vừa Hải Phòng 58,8 Thủy Nguyên Mưa to

Một số điểm mưa rất to tập trung ở vùng đồng bằng và ven biển Bắc bộ như Quảng Ninh 160mm (Phong Cốc), Hưng Yên 112,6mm (Trạm bơm Sa Lung), Ninh Bình 128,4mm (Đồng Sơn).

Tại Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ, mưa phổ biến từ vừa đến to: Thanh Hóa 63mm, Nghệ An 91mm, Hà Tĩnh 68mm, Quảng Trị 72mm, TP Huế 20mm, Đà Nẵng 40mm, Quảng Ngãi 30mm.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rải rác, chủ yếu mưa vừa như Gia Lai: 29,4mm, Lâm Đồng: 38mm, một số nơi mưa nhỏ như Đắk Lắk: 6,6mm.

Nam bộ: mưa rất ít hoặc không mưa. Các điểm đo tại Tây Ninh, Đồng Nai, TPHCM, Đồng Tháp, An Giang không ghi nhận mưa. Một số nơi mưa nhỏ không đáng kể như Vĩnh Long 0,2mm, Cần Thơ 0,2mm.

