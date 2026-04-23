Giải quyết kiến nghị cử tri: Không nên chỉ dừng ở mức "trả lời"

Báo cáo nêu, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, 1.256 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, 1.238 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 98,6%...

Thảo luận về nội dung này, ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) cho rằng, tỷ lệ trả lời kiến nghị của cử tri cao, nhưng tỷ lệ giải quyết thực chất còn thấp. Trong đó 98,6% kiến nghị được giải quyết trả lời, tới 68% kiến nghị mới chỉ dừng ở mức giải trình cung cấp thông tin; sau kiến nghị, nghiên cứu tiếp thu để giải quyết chỉ chiếm 13,5%.

Do đó, ĐB đề nghị chuyển từ tư duy trả lời kiến nghị sang tư duy giải quyết vấn đề. Những kiến nghị thuộc diện có thể xử lý ngay bằng hướng dẫn quy trình phối hợp liên thông hoặc đơn giản hóa thủ tục thì cần làm ngay, không nên để kéo dài chỉ vì tâm lý chờ sửa luật, chờ sửa nghị định.

ĐB Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) cũng cho rằng, việc giải quyết, trả lời kiến nghị còn chung chung, chưa thể hiện rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành; nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được xử lý triệt để. “Trong hoạt động giám sát, nếu chỉ sử dụng tiêu chí là "trả lời" thì chưa phản ánh đầy đủ chất lượng giải quyết kiến nghị. Điều quan trọng hơn là kiến nghị đó phải được xử lý đến đâu, có tháo gỡ được vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp hay không?”, ĐB Dương Khắc Mai nêu.

Các kiến nghị giám sát cần cụ thể hơn, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời cần có cơ chế kiểm tra, xử lý các văn bản theo quy định của pháp luật, chỉ khi làm rõ đến mức này thì hoạt động giám sát mới thực sự có tác động và hiệu quả.

Đại biểu Quốc hội thảo luận về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Ngoài các vấn đề của báo cáo, ĐB Nguyễn Văn Cảnh (Gia Lai) cho rằng, hiện nay nhiều cử tri phản ánh quy định của Bộ GD-ĐT về dạy thêm, học thêm còn nhiều bất cập. ĐB cho rằng đầu tư tốt cho hạ tầng số của ngành giáo dục thì vấn đề dạy thêm, học thêm có thể giải quyết được.

Để thực hiện được việc này, ĐB đề xuất cách đánh giá năng lực đúng với năng lực thực sự của học sinh, đó là tổ chức làm bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ bằng hình thức ra đề trực tuyến. Đề kiểm tra được tạo ngẫu nhiên theo ma trận từ hàng ngàn câu hỏi cho mỗi độ khó từ ngân hàng câu hỏi do Bộ GD-ĐT quản lý.

ĐB Nguyễn Thị Mai Thoa (Hải Phòng) đề nghị cần bảo đảm tốt hơn, công bằng trong tiếp cận giáo dục của trẻ em. Hiện nay, tại nhiều đảo và cụm đảo xa bờ, điều kiện học tập của học sinh còn rất nhiều khó khăn, khoảng cách đi học xa, phụ thuộc nhiều vào phương tiện đường thủy, tiềm ẩn rủi ro do thời tiết. Nếu không tổ chức được dạy và học như ở đất liền, học sinh ở đảo sẽ luôn trong tình trạng bất lợi hơn về khả năng tiếp cận giáo dục ổn định, liên tục và bình đẳng.

ĐB Nguyễn Thị Mai Thoa đề nghị Chính phủ nghiên cứu xây dựng đề án riêng về phát triển hệ thống trường nội trú tại các đảo, cụm đảo, với lộ trình phù hợp, ưu tiên những nơi điều kiện đi học của học sinh có nhiều trở ngại nhất, gắn với chiến lược phát triển kinh tế biển và giữ chân dân cư tại các đảo. Cùng với đó, cần bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng yếu thế, trong đó bổ sung chế độ người nuôi dưỡng đối với nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai là người khuyết tật đặc biệt nặng. Đây là vấn đề đạo lý, trách nhiệm của Nhà nước đối với những gia đình đã chịu hậu quả chiến tranh kéo dài qua nhiều thế hệ.

Một số ĐB cũng cho rằng, một số lĩnh vực cử tri kiến nghị nhiều lần như ô nhiễm môi trường, hạ tầng giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng, thông tin xấu độc trên không gian mạng, tội phạm công nghệ cao, lãng phí, chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở... vẫn chậm được xử lý giải quyết hoặc chưa có nhiều chuyển biến rõ nét trên thực tế.

