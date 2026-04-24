Trong ngày 24-4, mưa dông dịch chuyển từ Bắc bộ xuống Trung bộ

Sáng 24-4, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, vùng mưa dông đang có xu hướng dịch chuyển và mở rộng từ Bắc bộ xuống Trung bộ.

Tại Bắc bộ, mưa dông tiếp tục xuất hiện từ sáng sớm, tập trung ở khu vực trung du và đồng bằng, trong đó có Hà Nội và vùng lân cận. Mưa từ phía Tây mở rộng về phía Đông trong buổi sáng, sau đó giảm dần về chiều tối. Khu vực vùng núi phía Bắc ít mưa hơn, thời tiết tương đối mát. Đợt không khí lạnh trái mùa tràn về đã giúp thời tiết dịu lại, nhiều nơi mát mẻ, chất lượng không khí tốt hơn trong 2 ngày qua.

Vùng mưa đang dịch chuyển xuống Trung bộ. Ảnh vệ tinh chụp lúc 6 giờ 40 phút ngày 24-4, nguồn: Z.E

Do không khí lạnh đang di chuyển và khuếch tán xuống Trung bộ nên vùng mưa cũng đang di chuyển xuống Trung bộ. Ngày và đêm nay, khu vực từ Nam Nghệ An đến Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Mưa tập trung vào sáng sớm, sau đó giảm dần.

Từ chiều và đêm 24-4 đến ngày 25-4, vùng mưa có xu hướng dịch chuyển xuống Trung Trung bộ. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm/24 giờ, cục bộ có nơi trên 70mm/24 giờ, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Mưa sẽ giúp Trung bộ tạm giải nhiệt trong ngày cuối của tuần làm việc. Nhưng do không khí lạnh gặp không khí nóng dễ gây thời tiết cực đoan, người dân cần đề phòng hiện tượng dông lốc kèm mưa đá.

Tại TPHCM và các tỉnh Nam bộ, ngày 24-4 thời tiết chủ đạo là nắng, ít mưa. Nhiệt độ ban ngày tăng, một số nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất tại trung tâm TPHCM là 36 độ C. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, mưa dông có khả năng xuất hiện trở lại vào chiều tối nhưng phân bố không đều, chủ yếu ở một số khu vực thuộc Đông Nam bộ và ven Tây Nguyên.

PHÚC HẬU