Khống chế kịp thời vụ cháy tại tầng 16 chung cư ở phường Rạch Dừa

Khoảng 19 giờ ngày 23-4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn hộ thuộc tầng 16, Block B, chung cư 19 tầng nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa (TPHCM).

Vào thời điểm trên, khói và lửa bất ngờ bùng phát từ cửa một căn hộ ở tầng cao. Phát hiện sự việc, Ban quản lý tòa nhà đã phát tín hiệu báo cháy, hướng dẫn hàng trăm cư dân sơ tán bằng đường cầu thang bộ xuống khu vực an toàn.

Hiện trường vụ việc

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tại địa phương đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn cháy lan sang các căn hộ lân cận.



Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường

Ghi nhận ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người do thời điểm xảy ra cháy căn hộ trên không có người ở.

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

MẠNH THẮNG