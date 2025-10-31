Bộ GD-ĐT ban hành chương trình dạy bơi an toàn

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quyết định số 2993/QĐ-BGDĐT phê duyệt chương trình và tài liệu hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh.

Lần đầu tiên, Bộ GD-ĐT chính thức ban hành chương trình dạy bơi an toàn. Ảnh minh họa

Đây là chương trình dạy bơi an toàn chính thức đầu tiên được Bộ GD-ĐT phê duyệt, ban hành nhằm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2025-2035.

Chương trình và tài liệu dạy bơi an toàn cho học sinh đặt ra các mục tiêu cụ thể đối với học sinh ở mỗi cấp học.

Đối với cấp tiểu học, học sinh được trang bị kiến thức cơ bản về phòng, chống đuối nước, cứu đuối gián tiếp; hình thành kỹ năng cơ bản về bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước; giáo dục nâng cao ý thức tự rèn luyện các phẩm chất, năng lực phòng, chống đuối nước.

Đối với cấp THCS, học sinh được trang bị kiến thức cơ bản về phòng, chống đuối nước, cứu đuối gián tiếp, kỹ năng bơi cơ bản, nâng cao thể lực; trang bị kỹ năng tự bảo vệ và ứng phó với tình huống dưới nước; biết, hiểu và vận dụng được các bước cứu hộ gián tiếp an toàn khi thấy người bị đuối nước; hình thành ý thức trách nhiệm của học sinh với cộng đồng về phòng, chống đuối nước.

Đối với cấp THPT, học sinh được trang bị kiến thức cơ bản về phòng, chống đuối nước, nâng cao kỹ năng bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước; biết, hiểu và vận dụng được việc tự cứu bản thân khi gặp sự cố trong môi trường nước; thực hành, vận dụng được kiến thức, kỹ năng cứu đuối gián tiếp, cứu hộ an toàn và biết cách thực hiện quy trình các bước sơ cứu ban đầu người bị đuối nước; nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh với cộng đồng trong phòng, chống đuối nước.

Nội dung chương trình và tài liệu hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh gồm 16 bài. Trong đó có 15 bài học và 1 bài kiểm tra, đánh giá. Mỗi bài học tổ chức từ 60 - 90 phút. Căn cứ vào điều kiện cụ thể (thời tiết, khả năng tiếp thu, tình trạng thể chất, sức khỏe của học sinh), giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy, phân bổ thời gian phù hợp đối với từng học sinh.

Chương trình và tài liệu hướng dẫn cũng quy định cụ thể các điều kiện đảm bảo thực hiện về cơ sở vật chất, nhân lực, tài liệu và kinh phí.

Về cơ sở vật chất, chương trình và tài liệu hướng dẫn quy định bể bơi cố định hoặc lắp ghép (di động) bảo đảm vệ sinh nguồn nước, nước có độ sâu phù hợp, thành, mặt bể bằng phẳng đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên khi tổ chức học bơi; có các thiết bị cứu hộ tối thiểu theo quy định, có khu vệ sinh, tắm tráng, khu thay trang phục riêng cho học sinh nam và học sinh nữ; có nội quy bể bơi.

Về nhân lực, chương trình và tài liệu hướng dẫn quy định giáo viên dạy bơi đã được tập huấn và đã được cấp chứng nhận về dạy bơi an toàn, phòng, chống đuối nước bởi cơ quan có thẩm quyền; có nhân viên cứu hộ và nhân viên trực y tế theo quy định; có nhân viên vệ sinh khu vực bể bơi và công trình phụ trợ.

