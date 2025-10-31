Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai đất nước

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại tọa đàm

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chủ trì tọa đàm, với sự tham dự của hàng trăm đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, hiệu trưởng các trường đại học, học viện và chuyên gia giáo dục trên cả nước.

Theo PGS-TS Đàm Sao Mai, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, giáo dục đại học là nòng cốt phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, thúc đẩy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 71, cần hoàn thiện thể chế và khung pháp lý về tự chủ tài chính; cho phép trường đủ điều kiện được tự quyết học phí theo chất lượng; xây dựng Quỹ tín thác giáo dục để huy động vốn xã hội. Cùng với đó, cần chính sách ưu đãi mạnh để thu hút đầu tư tư nhân, chuyển cơ chế phân bổ ngân sách sang đặt hàng theo kết quả đầu ra.

PGS-TS Đàm Sao Mai trình bày tham luận tại tọa đàm

PGS-TS Trần Thị Hồng Liên, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh (Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM), cho rằng mục tiêu đến năm 2030 là có 20% cơ sở được đầu tư hiện đại ngang tầm khu vực, tăng 12%/năm số công bố quốc tế và nguồn thu từ nghiên cứu khoa học. Việc xếp hạng đại học chỉ là bước đệm để hướng tới năng lực cạnh tranh toàn cầu. Nhà nước cần đầu tư trọng điểm cho một số trường có tiềm năng đạt chuẩn quốc tế, nhất là về hạ tầng và nghiên cứu.

Từ kinh nghiệm thực tế, GS-TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM), nhấn mạnh: tự chủ không chỉ là cơ chế quản lý mà là mô hình phát triển đại học hiện đại, trong đó Nhà nước kiến tạo thể chế, giám sát chất lượng, còn trường là chủ thể sáng tạo, tự chịu trách nhiệm. Khi triển khai đồng bộ, tự chủ giúp nhà trường linh hoạt hơn trong quản trị, chủ động nghiên cứu, sáng tạo trong giảng dạy và hiệu quả hơn trong sử dụng nguồn lực.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Theo TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TPHCM, cần có cơ chế hỗ trợ tài chính cho các trường dẫn đầu trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao, tăng nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn. Ông kiến nghị phân bổ 1% trong tổng 20% ngân sách chi cho giáo dục để chi phụ cấp ưu đãi nghề; cho phép các trường tự quyết khi thuê chuyên gia, nhà khoa học tài năng phục vụ nhiệm vụ thực tế.

Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: “Buổi tọa đàm hôm nay với đã gợi mở những bài học, kinh nghiệm, cách thức để nhận thức, chuyển hóa tinh thần Nghị quyết 71 thành hành động cụ thể. Trên cơ sở đó, tôi đề nghị các cấp có thẩm quyền thể sớm chế hóa các đề xuất về xây dựng cơ chế tài chính, tháo gỡ các rào cản đang gây trở ngại cho các cơ sở, cho phép các trường thí điểm; về phía các cơ sở GDĐH cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn thí điểm các mô hình quản trị tiên tiến, xem chất lượng là vấn đề sống còn để xây dựng chiến lược phát triển và nâng cao uy tín, thương hiệu của nhà trường; cộng đồng xã hội cùng chung tay huy động các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh hợp tác công tư, cộng đồng doanh nghiệp... coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai phát triển của quốc gia".

THANH HÙNG