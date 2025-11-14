Bộ GD-ĐT: Chính sách lương nhà giáo là đãi ngộ xứng đáng, không phải “ân huệ”

Ngày 14-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phát hành thông cáo liên quan đến quy định “hệ số lương đặc thù” trong chính sách tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo, khẳng định đây là một đãi ngộ xứng đáng, không phải là sự ưu ái mang tính “ân huệ”.

88% nhà giáo đang xếp lương thấp hơn viên chức các ngành, lĩnh vực khác

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ cùng ngày đã ban hành Nghị quyết 369/NQ-CP, thông qua hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026–2035.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký tờ trình trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chương trình theo quy định.

Hiện Bộ GD-ĐT đang xây dựng và lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp với nhà giáo – một nội dung quan trọng nhằm thể chế hóa Luật Nhà giáo trong thời gian tới.

Trước những ý kiến cho rằng việc đề xuất “hệ số lương đặc thù” là không có cơ sở pháp lý và làm phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương, Bộ GD-ĐT khẳng định đây là cách tiếp cận phù hợp và cần thiết, không làm ảnh hưởng đến cấu trúc lương chung. Theo Bộ GD-ĐT, thang bậc lương của nhà giáo vẫn sử dụng hệ thống chung với viên chức sự nghiệp công lập, chỉ bổ sung hệ số đặc thù để đảm bảo đúng nguyên tắc đã được Đảng xác định: “Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp”. Hệ số lương đặc thù chỉ được dùng để tính mức lương cơ bản, không tính vào phụ cấp, cũng không ảnh hưởng đến các khoản chênh lệch bảo lưu.

Bộ GD-ĐT nhấn mạnh rằng nghề giáo chưa được đãi ngộ đúng mức so với chủ trương xuyên suốt mà Đảng đã xác định gần 30 năm qua. Theo thống kê, hiện nay có tới 88% nhà giáo đang được xếp ở mức lương thấp hơn so với viên chức các ngành khác. Cụ thể, phần lớn nhà giáo chỉ có thể đạt hệ số lương cao nhất là 6,78, trong khi viên chức các ngành khác có thể đạt hệ số 8,0, cao hơn khoảng 1,18 lần. Đáng lưu ý, toàn bộ giáo viên mầm non hiện đang xếp ở nhóm lương thấp nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp. Chỉ có khoảng 1,17% nhà giáo hạng I được xếp vào nhóm lương cao nhất (A3.1 và A3.2), trong khi tỉ lệ này ở các ngành khác là khoảng 10%.

Từ thực trạng nêu trên, Bộ GD-ĐT khẳng định việc bổ sung hệ số lương đặc thù là cần thiết để khắc phục bất cập, bảo đảm đúng chủ trương tôn vinh, đãi ngộ nhà giáo. Đây không phải là sự ưu ái mang tính “ân huệ”, mà là chính sách hợp lý để khẳng định vai trò, vị thế của người thầy trong xã hội.

Trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung quy định chính sách lương trong dự thảo Nghị định, phối hợp với Bộ Tài chính để xác định nguồn lực và đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thể hiện sự nhất quán với quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong việc ưu tiên phát triển giáo dục và chăm lo đội ngũ nhà giáo.

Tin liên quan Bảo đảm lương hài hòa giữa các ngành nghề

PHAN THẢO