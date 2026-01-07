Báo chí và đại học kết nối đưa Nghị quyết 57 và 71 vào cuộc sống

Chiều 7-1, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Trường Đại học Bách khoa (Đại học quốc gia TPHCM) tổ chức Tọa đàm "Đưa Nghị quyết 57-NQ/TW và 71-NQ/TW vào cuộc sống: Vai trò của báo chí và trường đại học".

Tham dự tọa đàm có Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo nhiều cơ quan báo đài trung ương và TPHCM.

Phát biểu tại tọa đàm, GS.TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), cho biết báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy và lan tỏa những sáng tạo, nghiên cứu của sinh viên.

"Không chỉ là kênh thông tin, báo chí còn là chủ thể tham gia kiến tạo môi trường đổi mới. Trong đó, báo chí giúp phát hiện, tôn vinh nhân tố mới, mô hình hiệu quả, những cá nhân dám nghĩ, dám làm và nhân rộng điển hình. Việc tôn vinh kịp thời các sáng kiến sinh viên, đề tài nghiên cứu ứng dụng của giảng viên không chỉ tạo động lực cho người trong cuộc, mà còn khơi dậy phong trào thi đua sáng tạo trong xã hội", Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TPHCM bày tỏ.

Đặc biệt, báo chí còn định hướng nhận thức cho thế hệ trẻ, giúp sinh viên hiểu đúng, hiểu sâu tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71, tránh tình trạng học nghị quyết hình thức, chiếu lệ.

Những tuyến bài phân tích, phỏng vấn chuyên gia, đối thoại với sinh viên – giảng viên góp phần hình thành tư duy hành động: học nghị quyết để thay đổi bản thân, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Cùng với đó, các cơ quan truyền thông cũng góp phần tạo diễn đàn phản biện và hiến kế, đề xuất giải pháp nhằm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống hiệu quả hơn; đồng thời thúc đẩy đổi mới cách tuyên truyền nghị quyết.

Dịp này, Trường Đại học Bách khoa và Báo Tuổi Trẻ ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều nội dung truyền thông và đào tạo sẽ được hai bên triển khai trong thời gian tới.

Trong đó, hai bên phối hợp triển khai chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường"; truyền thông về công tác tư vấn tuyển sinh; tạo cơ hội cho giảng viên, nhà khoa học tham gia phát biểu ý kiến tại các hội thảo, talkshow, tọa đàm, chuyên đề; phối hợp xây dựng, tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo về truyền thông, quan hệ công chúng...

THU TÂM - THANH HÙNG