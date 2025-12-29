Bộ GD-ĐT công bố 10 kết quả nổi bật năm 2025

Ngày 29-12, Bộ GD-ĐT công bố 10 kết quả nổi bật lĩnh vực GD-ĐT năm 2025, trong đó có dấu ấn chuyển đổi số, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ GD-ĐT tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục, được tổ chức cùng với Lễ khai giảng năm học mới vào sáng 5-9

10 kết quả nổi bật năm 2025 gồm:

1. Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển GD-ĐT, khẳng định GD-ĐT là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc, là động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước.

2. Đảng và Nhà nước thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới giáo dục thông qua nhiều chủ trương và quyết sách quan trọng.

Ngoài Nghị quyết số 71-NQ/TW, Bộ Chính trị đã thống nhất đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược về GD-ĐT. Đó là quyết định miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước; thống nhất chủ trương xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2026-2035; thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền, trong đó hoàn thành 100 trường trong năm 2026.

Cùng với đó là chủ trương tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các trường tiểu học, THCS (tùy điều kiện từng địa phương); Nhà nước hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và THCS ở các xã biên giới.

3. Đột phá về xây dựng thể chế giáo dục, với số lượng luật, nghị quyết, nghị định, thông tư được ban hành trong một năm lớn nhất từ trước đến nay.

Lần đầu tiên trong một năm, 4 dự án luật thuộc lĩnh vực GD-ĐT được Quốc hội thông qua, gồm: Luật Nhà giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 57, năm 2025

Quốc hội ban hành 4 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi; Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển GD-ĐT; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2026-2035.

Đây là những nền tảng pháp lý quan trọng, toàn diện để vận hành một nền giáo dục hiện đại, đồng bộ, hiệu quả trong thời gian tới.

4. Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD-ĐT lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 mở ra giai đoạn phát triển với thế, lực và vận hội mới.

5. Tổ chức thành công chuỗi sự kiện, hoạt động quan trọng, ý nghĩa nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành giáo dục.

6. Bộ GD-ĐT sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và cùng cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

7. Hoàn thành chu trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều điểm “đặc biệt”.

8. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục được phát huy và đạt nhiều kết quả đáng tự hào.

Năm 2025, Việt Nam có 7 đoàn với 37 lượt học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Kết quả, toàn bộ thí sinh đều đoạt giải, gồm 13 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng - tăng 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc so với năm 2024 và cao nhất trong nhiều năm qua.

Trong lần đầu tiên “xuất quân”, tất cả 8 thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2025 đều đoạt giải, gồm 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 1 Bằng khen, đưa Việt Nam xếp thứ 4/60 nước tham dự.

9. Giáo dục đại học có sự bứt phá, nâng cao vị thế quốc gia, phát triển nguồn lực then chốt cho tương lai đất nước.

Giáo dục đại học ghi nhận bước bứt phá rõ nét khi lần đầu tiên có đến 16 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng THE Impact Rankings.

Tuyển sinh các ngành STEM tăng mạnh, với số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 tăng 10,5%. Tỷ lệ giảng viên là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đạt trên 35%, cùng với các chỉ số về công bố khoa học, phát triển công nghệ gia tăng trong hệ thống đại học kéo theo số lượng công bố khoa học quốc tế tăng vượt trội so với các giai đoạn trước.

10. Dấu ấn chuyển đổi số trong giáo dục, thực hiện đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục đã cơ bản hoàn thiện với 24,55 triệu hồ sơ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia; 100% thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng hoàn toàn trực tuyến.

Người học có thể tra cứu được thông tin học bạ và văn bằng trên VneID.

Bộ GD-ĐT dự kiến thực hiện thí điểm nội dung giáo dục AI tại một số cơ sở giáo dục phổ thông và triển khai thí điểm ứng dụng AI trong quản lý, hỗ trợ giáo viên soạn bài và đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá.

