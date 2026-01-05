Quy định về trách nhiệm báo cáo của giáo viên khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường

Chiều 5-1, Bộ GD-ĐT đăng tải, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan dự thảo lần 2 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm.

Bộ GD-ĐT tiếp thu nhiều ý kiến góp ý quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ GD-ĐT cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo thông tư, Bộ GD-ĐT đã gửi lấy ý kiến một số sở GD-ĐT nhằm đánh giá tác động, lắng nghe phản hồi từ thực tiễn quản lý tại địa phương. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Bộ GD-ĐT đã nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng để hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn, trước khi chính thức lấy ý kiến rộng rãi của toàn xã hội theo quy định.

Hạn chế tối đa dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm

Theo Bộ GD-ĐT, hoạt động dạy thêm, học thêm là hoạt động liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật, bao gồm giáo dục, nhà giáo, viên chức, phòng, chống tham nhũng, quản lý tài chính, an ninh trật tự và quyền lợi của người học. Đây không phải là dịch vụ kinh doanh có điều kiện. Do đó, việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm cần được thực hiện theo hướng tổng thể, đồng bộ, bảo đảm kỷ cương pháp luật, công khai, minh bạch và phù hợp với thực tiễn.

Dự thảo thông tư không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo theo quy định của pháp luật. Trọng tâm của dự thảo là tăng cường các giải pháp quản lý theo quy định, hạn chế tối đa các hành vi dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm, trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục lành mạnh.

Hiệu trưởng có quyền tăng thời lượng dạy thêm trong nhà trường

Dự thảo làm rõ trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng trong quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm tại nhà trường. Hiệu trưởng được trao quyền chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện, trong đó có quyền đề xuất tăng thời lượng dạy thêm trong nhà trường đối với các đối tượng học sinh được phép tổ chức dạy thêm theo quy định của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, trên cơ sở nhu cầu thực tế, điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường và đề nghị của giáo viên, phụ huynh, học sinh.

Việc đề xuất tăng thời lượng dạy thêm phải được xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền, bảo đảm không mở rộng đối tượng, không làm biến tướng dạy thêm, học thêm, đồng thời hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm giải trình đầy đủ về sự cần thiết, tính hợp lý, minh bạch, hiệu quả của việc tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Viên chức và các quy định pháp luật có liên quan.

Phải báo cáo quan hệ giữa giáo viên dạy thêm với người đăng ký kinh doanh dạy thêm

Dự thảo thông tư bổ sung quy định về trách nhiệm báo cáo của giáo viên khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Trong đó, dự thảo yêu cầu bổ sung báo cáo rõ về mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm. Quy định này nhằm minh bạch hóa hoạt động dạy thêm, phòng ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc người thân để tổ chức, chi phối hoạt động dạy thêm gây xung đột lợi ích, phù hợp với tinh thần của Luật Phòng, chống tham nhũng. Việc báo cáo không làm phát sinh thủ tục hành chính, không thay thế giấy phép kinh doanh và không phải là điều kiện xin phép cho giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Dự thảo bổ sung quy định về thiết lập và công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh ở các cấp quản lý, từ cơ sở giáo dục, UBND cấp xã đến sở GD-ĐT, góp phần ngăn ngừa vi phạm, bảo đảm việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm được nghiêm túc, đúng pháp luật.

Dự thảo đổi mới cách tiếp cận trong thanh tra, kiểm tra theo hướng công khai, khách quan, đúng thẩm quyền; ưu tiên nhắc nhở, chấn chỉnh, hướng dẫn khắc phục đối với các vi phạm lần đầu, chưa gây hậu quả nghiêm trọng; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm, ép buộc hoặc trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm.

PHAN THẢO