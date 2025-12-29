Ngành giáo dục đặt mục tiêu triển khai hiệu quả bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc

Bộ GD-ĐT xác định năm 2026 là năm then chốt để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” làm SGK thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị

Ngày 29-12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025, đồng thời định hướng triển khai nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Liên quan đến việc lựa chọn bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam làm bộ SGK thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027, Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên và toàn xã hội để triển khai hiệu quả chủ trương này.

Bộ đồng thời tiếp tục thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi, triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới, tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông một cách khoa học, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu về năng lực và phẩm chất học sinh.

Tuy vậy, Bộ cũng nhìn nhận việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 vẫn còn tồn tại bất cập. Một số trường còn lúng túng trong xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, tổ chức dạy học các môn tích hợp, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và giáo dục địa phương. Việc kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh ở một số nơi còn hình thức, chưa sát thực tế.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT chủ trì hội nghị

Trong lĩnh vực giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT cho biết quy mô đào tạo tiếp tục tăng nhưng tập trung chủ yếu vào các ngành có khả năng xã hội hóa cao như kinh tế, tài chính, hoặc khối ngành có nhu cầu nguồn nhân lực lớn, trong khi các ngành khoa học cơ bản và xã hội lại thiếu sức hút với người học. Đây là vấn đề cần tiếp tục có giải pháp điều chỉnh trong thời gian tới để cân bằng nhu cầu nhân lực xã hội.

Năm 2026, Bộ GD-ĐT tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2026-2035. Mục tiêu là tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục các cấp, phát triển mạng lưới trường lớp, đảm bảo cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định.

Cùng với đó, ngành tiếp tục đẩy mạnh kiên cố hóa trường lớp, xóa phòng học tạm, phát triển trường lớp ở khu vực đông dân cư, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và hiện đại hóa cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học.

Bộ GD-ĐT cũng phối hợp Bộ Nội vụ rà soát số lượng biên chế, giáo viên hiện có tại các địa phương, báo cáo Trung ương bổ sung biên chế giai đoạn 2026-2030; đồng thời chỉ đạo các địa phương hoàn tất tuyển dụng giáo viên theo biên chế được giao, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên các cấp học.

Một nội dung đáng chú ý là Bộ sẽ tổ chức thực hiện Chiến lược ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo, áp dụng Khung năng lực số và nâng cao năng lực số cho giáo viên, cán bộ quản lý và người học. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để chuyển đổi số toàn diện ngành giáo dục trong giai đoạn tới.

LÂM NGUYÊN