Chạm đến ước mơ giáo dục hội nhập thế giới

Tháng 10-2025, tại TP Nam Kinh (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), cô giáo Cao Nguyễn Thảo Nguyên, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TPHCM) vinh dự là một trong 2 giáo viên Việt Nam được trao chứng nhận “Nhà giáo dục số” tại Ngày hội Năng lực công nghệ số khu vực châu Á (ICDL Asia Digital Literacy) năm 2025 do ICDL Foundation tổ chức.

Cô giáo Cao Nguyễn Thảo Nguyên và học sinh

Cuộc thi ICDL Asia Digital Educators’Award 2025 đến với cô Thảo Nguyên một cách tình cờ. Trước đó, nhờ tham gia cộng đồng giáo viên dạy chương trình tin học quốc tế, là thành viên năng nổ, thường xuyên tham gia chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy nên cô nhận được lời mời tham gia cuộc thi. Cô giáo trẻ chỉ có 2 tuần để thực hiện sản phẩm dự thi gồm một đoạn video ngắn và một bài trình chiếu powerpoint giới thiệu tổng quan về những đóng góp của bản thân đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào dạy học và đánh giá học sinh.

Lần đầu tiên thử sức ở một sân chơi quốc tế, cô cho biết không hề cảm thấy áp lực, trái lại còn rất phấn khích. Yêu cầu của một cuộc thi quốc tế rất khác so với các cuộc thi giáo viên dạy giỏi trong nước. Thành phần ban giám khảo quốc tế đến từ nhiều quốc gia, lĩnh vực hoạt động khác nhau. Do đó, bài dự thi phải thể hiện được tính chuyên nghiệp, hiện đại, cô đọng nội dung sao cho dễ hiểu, dù không có chuyên môn giáo dục vẫn hiểu được thông điệp giáo viên muốn chuyển tải. Bài trình bày được thể hiện bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, trau chuốt từ kịch bản, hình ảnh đến nội dung thể hiện. Nỗ lực đó đã được hội đồng chuyên môn quốc tế đánh giá cao. Qua cuộc thi, cô cho biết bản thân vững vàng hơn trong việc tìm tòi, phát triển bộ môn tin học tiệm cận quốc tế.

Trong khuôn khổ lễ trao giải, các giáo viên được trao chứng nhận “Nhà giáo dục số” cùng chia sẻ kinh nghiệm triển khai tại nước sở tại. Cô Thảo Nguyên mang đến giải pháp được cộng đồng giáo viên tin học quốc tế đánh giá cao, đó là thay vì thuyết phục phụ huynh nhận thức được tầm quan trọng của các chứng chỉ tin học quốc tế, giáo viên chủ động giúp học sinh yêu thích môn học. Khi các em tự nguyện tham gia học tập sẽ có nhu cầu khẳng định bản thân qua việc tham gia các kỳ thi để được công nhận đạt trình độ theo chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, đối với bậc tiểu học, nhận thức về tầm quan trọng của các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc tế còn thấp nên thử thách đặt ra đối với giáo viên là làm sao để học sinh yêu thích môn học mà chưa thể dạy đại trà như các bậc học khác. Danh hiệu “Nhà giáo dục số” giúp cô Thảo Nguyên có thêm động lực lan tỏa các mô hình, cách làm hay về chuyển đổi số với đồng nghiệp. Trong số những dự án cô đang theo đuổi, phần mềm quản lý lớp học “made in Việt Nam” dành riêng cho giáo viên Việt Nam được kỳ vọng mang làn gió mới cho công tác quản trị trường học.

Trong bối cảnh hạ tầng công nghệ thông tin của các trường học còn hạn chế, những thầy cô tiên phong tìm tòi sáng tạo sẽ góp phần đưa giáo dục Việt Nam chạm đến ước mơ vươn vai sánh bước cùng thế giới.

