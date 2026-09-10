Để thiếu SGK, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT xác định rõ trách nhiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm

Ngày 10-9, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp (ngày 9-9) về tình hình cung ứng sách giáo khoa (SGK) cho năm học 2026-2027.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp (ngày 9-9) về tình hình cung ứng sách giáo khoa cho năm học 2026-2027. Ảnh: VGP

SGK cần được coi như mặt hàng thiết yếu, quan trọng, đặc thù

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kết luận: SGK cần được coi như mặt hàng thiết yếu, quan trọng, đặc thù; phải được cung ứng kịp thời, đầy đủ cho học sinh, phụ huynh học sinh và các nhà trường trước thềm năm học mới; vấn đề quản lý, cung ứng SGK phải được quản lý như đối với mặt hàng thiết yếu không đặt nặng yếu tố lợi nhuận mà quan trọng nhất là cung cấp kịp thời, đầy đủ, với giá cả do Nhà nước quản lý chặt chẽ.

Tình trạng nhiều học sinh, cơ sở giáo dục phổ thông ở một số địa phương đã bước vào năm học mới nhưng chưa có đủ SGK, cho thấy còn nhiều bất cập trong công tác tổng hợp nhu cầu, dự báo, đặt hàng, xuất bản, dự trữ, điều phối và phân phối SGK. Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm về việc này, nghiêm túc rút kinh nghiệm, xác định rõ trách nhiệm và có biện pháp chấn chỉnh nghiêm túc, không để tái diễn tình trạng này.

Để khẩn trương khắc phục tình trạng bất cập nêu trên trong cung ứng SGK, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các địa phương chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGD) rà soát tổng hợp số lượng học sinh còn thiếu SGK của các cơ sở giáo dục giáo dục phổ thông trên cả nước theo từng địa bàn cụ thể, xác định số lượng sách giáo khoa còn thiếu, nơi đang tồn dư sách; trên cơ sở đó điều chuyển ngay từ nơi thừa sang nơi thiếu, cung ứng bổ sung, tổ chức in ấn bổ sung, bảo đảm mọi học sinh có đủ SGK trước ngày 15-9; tuyệt đối không để học sinh thiếu SGK, ảnh hưởng đến việc học tập.

Thiếu SGK, nhiều nơi phụ huynh phải in bản PDF cho học sinh học. Ảnh: LÂM NGUYÊN

Thành lập Tổ công tác phản ứng nhanh để bảo đảm cung ứng SGK

Bộ GD-ĐT thành lập Tổ công tác phản ứng nhanh, có bộ phận thường trực 24/7 để tiếp nhận phản ánh và điều phối SGK đến từng “điểm nóng” từ nay đến ngày 30-9; công khai số điện thoại đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin.

Song song đó, rà soát toàn diện công tác quản lý Nhà nước đối với SGK, từ xác định nhu cầu, tổ chức sản xuất, dự trữ, phát hành, phân phối đến kiểm tra, giám sát; xác định rõ một đầu mối chịu trách nhiệm quản lý nhà nước xuyên suốt về bảo đảm cung ứng SGK cho học sinh và các nhà trường. Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng thiếu cục bộ SGK.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT rà soát, đánh giá việc tổ chức sản xuất, dự trữ, mạng lưới và phương thức phát hành, cơ chế điều chuyển sách giữa các địa phương; xây dựng phương án bảo đảm dự phòng hợp lý, không để phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng đặt mua của các đơn vị trung gian, hoàn thành trong tháng 9.

Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý sản xuất, dự trữ và phát hành SGK theo hướng SGK là sản phẩm, dịch vụ công, là mặt hàng thiết yếu đặc thù, Nhà nước quản lý về chất lượng, giá và bảo đảm an ninh, an toàn nguồn cung, hoàn thành trong tháng 10.

Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát, nắm tình hình hoạt động sản xuất, in ấn, phát hành và phân phối SGK; kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, lợi ích nhóm, thông đồng, trục lợi, thao túng thị trường, sản xuất, kinh doanh sách giả, sách lậu; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Giáo viên phải in văn bản để dạy học, vì SGK Ngữ văn lớp 12 chưa có đủ. Ảnh: LÂM NGUYÊN

Cho đến ngày 10-9, nhiều nơi học sinh vẫn chưa mua đủ SGK.

Chị Nguyễn Thị Hương, phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, đến ngày 9-9, chị vẫn không thể mua được đủ bộ SGK cho con. “Vẫn thiếu vài cuốn sách, tôi đành in sách điện tử cho con học, trong đó có cuốn SGK Toán lớp 4, nhưng nhìn bản in sách con nói thiếu sức sống, thiếu cảm hứng”, chị Hương chia sẻ.

Tại Trường THPT Quỳnh Lưu 2, tỉnh Nghệ An, học sinh đặt mua SGK thông qua trường nhưng đến nay trường thông báo chưa có sách về. “Tiểu học thì phụ huynh nháo nhác tìm sách cho con, học sinh THPT thì học sinh in tạm bản PDF học”, một số phụ huynh cho biết.

Chị Trần Thanh Hà (Hà Nội) cho biết, chưa bao giờ phải vất vả lùng sục, huy động tổng lực mua SGK cho con như năm nay. Dù đã tận dụng sách cũ để học, bộ SGK lớp 5 của con chị Hà thiếu vài quyển nhưng cả trước và sau kỳ nghỉ lễ 2-9, chị vẫn không mua được ở các tiệm sách tại Hà Nội, dù 5 tiệm sách lớn đều hẹn sau nghỉ lễ sẽ có. Chị đành nhờ người nhà mua ở Hưng Yên thì có ngay.

Trên các diễn đàn về giáo dục, nhiều phụ huynh ở các tỉnh thành như Khánh Hòa, Lâm Đồng... cũng than thở việc khó mua SGK.

Tại Ninh Bình, một số giáo viên cho biết nếu học sinh đăng ký mua SGK qua trường thì cơ bản được cung cấp đủ, còn nếu tự mua ngoài thì không mua được. Nhiều học sinh phải in SGK từ bản điện tử ra để học.

Nhiều phụ huynh tặng nhau SGK và động viên nhau không mua được thì in tạm từ bản PDF cho con học.

Không chỉ học sinh khó khăn, giáo viên cũng than vì chưa có sách nên phải in SGK điện tử để dạy. Đơn cử, SGK Ngữ văn lớp 12 năm nay đổi bài, vì sách chưa có nên giáo viên một số nơi phải in để dạy...

PHAN THẢO