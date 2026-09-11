TPHCM đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo học sinh giỏi

Sáng 11-9, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi, học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, thành phố và giáo viên dạy giỏi TPHCM năm học 2025-2026.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh và Phó chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Cường trao bằng khen cho học sinh giỏi

Đến dự lễ tuyên dương có Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng đại diện các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố.

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc, năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục đã chủ động đổi mới trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường quốc gia và quốc tế. Cụ thể, một học sinh đoạt Huy chương vàng Olympic Toán châu Á và Huy chương bạc Olympic Toán quốc tế; một học sinh đoạt Huy chương đồng Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc phát biểu tại lễ tuyên dương.

Ở sân chơi quốc gia, 23 học sinh đoạt giải Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật; 361 học sinh đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; 294 học sinh đoạt huy chương vàng, bạc, đồng tại các giải thể thao cấp quốc gia.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi còn hạn chế. Năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi giữa các trường, địa bàn chưa đồng đều; cơ sở vật chất, học liệu chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, còn phụ thuộc vào các nguồn lực xã hội.

Năm học 2026-2027, ngành giáo dục và đào tạo tập trung nâng chất đào tạo học sinh giỏi, đồng thời tạo bước tiến mới trong phát triển tài năng. Trong đó, thành phố sẽ đổi mới quy trình tuyển chọn theo hướng phát hiện sớm học sinh có năng khiếu từ các cấp học dưới, xây dựng lộ trình bồi dưỡng bài bản và liên thông.

Học sinh tiêu biểu tham dự lễ tuyên dương học sinh giỏi diễn ra vào sáng 11-9

Đáng chú ý, thành phố sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, STEM/STEAM và khởi nghiệp học sinh gắn chặt hơn với những vấn đề thực tiễn của thành phố như môi trường, giao thông, đô thị xanh, tự động hóa.

"Trong năm học 2026-2027, thành phố đặt mục tiêu nâng cả số lượng và chất lượng thành tích tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; tăng tỷ lệ học sinh được tuyển chọn vào các đội tuyển quốc gia tham dự Olympic quốc tế, khu vực; nâng thành tích trong các cuộc thi khởi nghiệp, khoa học kỹ thuật và các giải thể thao cấp quốc gia, quốc tế", ông Nguyễn Bảo Quốc cho biết.

"Sở GD-ĐT TPHCM tiếp tục tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, khen thưởng và đãi ngộ giáo viên, huấn luyện viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh năng khiếu. Ngoài ra, thành phố cũng định hướng xây dựng các đề án mở rộng trường chuyên, trường năng khiếu; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, sân chơi, bãi tập; mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ để tạo hệ sinh thái hỗ trợ phát triển tài năng". (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM NGUYỄN BẢO QUỐC)

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh nhận định, những thành tích đạt được không chỉ là kết quả của sự nỗ lực của học sinh, giáo viên mà còn thể hiện sự quan tâm của thành phố, sự đồng hành của gia đình và xã hội.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh mong TPHCM tiếp tục dành sự quan tâm thích đáng cho giáo dục toàn diện và phát triển tài năng

Trong bối cảnh khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, học sinh cần được trang bị năng lực tự học, tư duy độc lập, khả năng thích ứng, sáng tạo và làm chủ công nghệ; đồng thời giữ sự trung thực, lòng nhân ái, trách nhiệm và nghị lực để sử dụng tri thức, tài năng tạo ra giá trị cho cộng đồng và đất nước.

Riêng đối với đội ngũ nhà giáo, danh hiệu giáo viên dạy giỏi không chỉ ghi nhận năng lực chuyên môn mà còn thể hiện trách nhiệm, sự tận tâm và tinh thần đổi mới. Trong bối cảnh mạng lưới trường lớp, quy mô giáo dục và phương thức quản lý có nhiều thay đổi, vai trò của giáo viên càng quan trọng.

“Tôi mong thành phố tiếp tục dành sự quan tâm thích đáng cho giáo dục toàn diện và phát triển tài năng; chăm lo cho đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo một cách an toàn và trách nhiệm, tăng cường ngoại ngữ và năng lực hội nhập cho học sinh. Qua đó, thành phố tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, mạnh dạn triển khai các mô hình mới trong quản trị nhà trường", Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh bày tỏ.

THU TÂM